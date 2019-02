Que es treguin el pèl continua sent un tema tabú

Els homes també es depilen Les parts íntimes són les zones menys freqüents

Actualitzada 08/02/2019 a les 19:29

Em depilo des de fa uns deu anys perquè em veig millor sense pèl a les cames. Primer vaig començar a rasurar-me però era una pèrdua de temps perquè els pèls surten molt ràpidament. Després vaig passar a treure’m el pèl amb cera a casa, però era tan feixuc que vaig decidir anar a un centre d’estètica”, explica el Xavi, un jove andorrà de 26 anys que es dedica al sector de la restauració. Cada vegada és més comú sentir que els homes es depilen, i cada cop s’atreveixen a fer-se més zones. Hi ha homes que ho fan a casa, ja sigui amb maquineta d’afaitar o amb crema depilatòria. El Marc, desenvolupador web de 27 anys, ho fa des de ben jovenet i ho ha realitzat amb diferents mètodes, “però ara utilitzo una màquina de tallar pèl i després crema depilatòria. Em depilo tot el cos per anar més fresc, no retenir suors que poden provocar males olors. En resum, ho faig per comoditat i higiene”. D’altres homes prefereixen delegar aquesta feina a centres d'estètica, ja sigui amb la depilació tradicional, amb cera o bé amb tecnologia làser. “Amb el pas del temps tenim més homes que venen a depilar-se que abans”, apunta la Cristina Medina, d’Estètica Xènia. L’Angi, esteticista de Bella Center, hi està d’acord i afegeix que “en tenim bastants, uns 20 o 30”. La Katia Lourenço, del Centre de Depilació Làser Bola de Pèl, afegeix que els homes es fan coses més extenses i exposa que “al principi ha costat que vinguin al centre, però a partir de les seves parelles, que venen a provar com és l’experiència de fer-se el làser, els ho expliquen a ells i al final s’animen a provar-ho. I en la majoria de casos han vingut a fer-se més coses”.

La majoria dels enquestats no han volgut donar el seu nom real per vergonya, situació que demostra que la depilació masculina avui en dia encara resulta un tema tabú. El Serni, un jove broker i futbolista que cuida molt el seu aspecte, comenta que es depila sencer des de sempre i que ho fa “perquè estèticament em veig molt millor i sento que és més higiènic”. Les esteticistes enquestades coincideixen que hi ha unes zones preferides a l’hora de depilar-se ben establertes entre els homes. “Se solen fer mitges cames o senceres, l’esquena, el pit o les aixelles. En menor quantitat es fan els braços, i molt pocs les zones íntimes, però més que abans”, relata l’esteticista d’Estètica Xènia. La zona genital abans era un tema tabú o no hi havia tendència d’arreglar-la tant i ara hi ha un increment, tot i que prefereixen fer-ho ells mateixos. “A les parts íntimes prefereixo fer-m’ho jo mateix ja que em fa una mica de vergonya que ho faci algú altre”, declara en Xavi.

Hi ha una època de l’any més clara per depilar-se i sol ser l’estiu. “A l’estiu suen més, sobretot pel tema esport. Hi ha molt ciclista i se solen depilar més”, afirma l’Angi. L’Enric, un jove ciclista resident al Principat, explica que es treu el pèl des de fa bastants anys de les cames, les aixelles i el tronc. “Practico el ciclisme i quant a comoditat, es nota bastant; és un aspecte que ajuda a evitar infeccions en cas de possibles lesions o ferides i, a més, també és bastant més còmode per la vestimenta. En el cas de l’esport, és una qüestió més d’higiene”, però també reconeix que s’hi sent còmode perquè pensa que, a banda d’aquest àmbit, també és més estètic. Lourenço apunta que “els homosexuals també són un col·lectiu que tendeix a cuidar-se molt més i a depilar-se de forma més regular”. El Toni, un jove d’aspecte modern, manifesta que es depila per temes d’estètica: “M’agrada veure’m sense pèl i em sento més net; em fa la sensació d’estar més cuidat. Crec que la societat té un paper fonamental en el tema de la depilació, perquè associa el pèl amb el fet d’anar brut, i no tenir pèl està associat al símbol de bellesa.” L’Enric no amaga que es depila tot i que en cap cas ho fa perquè la societat el pressioni: “Crec que cadascú ha de fer amb el seu cos el que més li vingui de gust i allò amb el qual se senti més còmode. Per exemple, també em trec el pèl a l’hivern, que és una època en què no anem ni a la piscina ni a la platja i on tot es diu que queda més amagat.” En el seu cas ho fa amb crema, així com en Marc, i en Serni es rasura amb màquina. Aquestes són les formes més fàcils, ràpides i barates de depilar-se, però fer-ho amb la maquineta d’afaitar també és la més perillosa. Lourenço afegeix que “s’ha de tenir especial cura a rasurar-se, perquè a vegades es fan mal i llavors no es pot fer la sessió de làser amb la pell en mal estat.”