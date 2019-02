Les directores d'orquestra dels casaments

Actualitzada 01/02/2019 a les 17:10

MÉS ENLLÀ DEL DIA ESPECIAL

El dia del casament no és l’únic que és important, l’organització del comiat de solter o soltera és un dels serveis que ofereixen les wedding planners. “Aquí, a Andorra, però, encara costa que contractin el servei, les parelles s’estimen més deixar-les en mans dels amics”, assegura Elisabeth Arajol. Les llunes de mel també són un servei que deixen cada vegada més en mans dels experts.

Un dels dies més importants d’una persona és el del seu casament. Una data assenyalada en què tothom vol que surti tot rodat i perquè això passi, moltes parelles opten per deixar en mans d’especialistes la seva organització. “La meva tasca comença des del moment que decideixen casar-se fins que comença el ball”, relata Elisabeth Arajol, gerent de BethEvents. “Som com directores d’orquestra, ens encarreguem que tots els elements del casament flueixin correctament”, afegeix Lara Castellà, fundadora de Lara Cos, Wedding and Event Plan­ner. “M’encarrego de tot, des de contractar el càtering, reservar els espais, els fotògrafs, fins a la música i la decoració”, explica Arajol. “Però abans de començar a organitzar has de conèixer la parella i saber quina idea tenen del casament, no amb totes hi pots treballar de la mateixa manera”, afegeix Lara Castellà. Per aquest motiu, un dels punts essencial d’aquesta professió és posar-se en la ment de la parella per “dissenyar el lloc per a cada persona i personalitat. Per això hi ha d’haver feeling, perquè si des del primer moment no connectes ja saps que el procés no fluirà”, relata la gerent de l’agència Lara Cos.Decidir deixar en mans d’un tercer el casament també requereix assumir un cost afegit a l’organització. El cost mínim d’un casament, segons les expertes, per a uns 100 convidats és de 25.000 euros, el qual s’incrementa a mesura que es contracten serveis. “Però depèn del poder adquisitiu, és clar”, remarca Castellà. Aquest preu també inclou el pagament de l’organització del casament, que es fa en forma d’honoraris que poden augmentar segons el nombre de convidats. “Nosaltres tenim uns honoraris fixos de 3.000 euros, però com que per cada 50 convidats nosaltres hi portem un assistent, és clar que el preu augmenta”, explica la gerent de Lara Cos.Una planificadora de noces es pot encarregar de diversos casaments en un mateix més, ja que la temporada preferida per casar-se al país és entre el juny i el setembre i, per tant, es concentren gairebé totes aquests mesos. “No acostumo a acceptar més de deu enllaços l’any per poder dedicar-m’hi al 100% i intento que no coincideixin dos en un mateix cap de setmana, perquè és impossible implicar-se de la mateixa manera”, assegura Elisabeth Arajol. “Sempre has de tenir en ment que cada parella és un món. No es tracta d’organitzar noces com a xur­ros, sinó dedicar-li a cadascuna el seu temps”, afegeix Lara Castellà.Entre les tasques de les wedding planners es troba l’elecció de l’espai ideal. Elisabeth Arajol assegura que al Principat, el lloguer de bordes per celebrar enllaços és el servei “estrella” contractat als casaments. Per contra, Lara Castellà afirma que “els hotels amb encant i personalitat com l’Hermitage són el que més es demana, perquè llogar una borda té molts inconvenients”. Els hàndicaps amb els quals han de jugar les planificadores del país són la mancança de bordes amb gran capacitat i el temps canviant característic de l’estiu andorrà. “El més comú és contractar una carpa, per solucionar el tema de la capacitat i de les pluges estivals, però, és clar, això fa pujar bastant el cost final”, assegura Elisabeth Arajol. “Davant aquests entrebancs, molta gent decideix anar al Castell de la Seu o celebrar el casament a Barcelona, perquè sumant totes les dificultats es troba què les possibilitats al país s’acaben reduint”, afegeix Castellà.A diferència dels casaments que s’organitzen en països veïns, des de fa uns anys la temàtica que més es demana al Principat és la rústica amb tocs bohemis i romàntics. “Aquí a Andorra són més tradicionals, pel que fa a la decoració, però, en canvi, quan organitzo les noces d’andorrans a la Costa Brava o a Menorca la temàtica preferida és la marinera. La muntanya demana de tocs més tradicionals, òbviament”, assegura Elisabeth Arajol. “Encara que en la primera reunió els nuvis et diuen que volen un casament diferent, sempre acaben caient en el caràcter rústic. No s’atreveixen a innovar i quan t’ense­nyen les idees són com el que es veu a les xarxes socials”, afegeix Lara Castellà. “Llavors tu, com a planificadora, intentes que la parella vegi que s’han superat les expectatives que tenia”, sentencia.