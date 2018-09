Les activitats extraescolars, un malson?

Actualitzada 21/09/2018 a les 17:31

Educar nens autònoms

Els professionals aconsellen que els nens, a partir dels vuit anys, comencin a escollir allò que volen fer. "Imposar una cosa, per molt beneficiosa que ens sembli als adults, pot fer que el nen creixi sense capacitat de decidir i llavors a llarg termini dubtarà per tot el que hagi de fer", relata la psicòloga infantil, Laura Visent.

Les cinc de la tarda, toca anglès, a les set natació i després a fer els deures del col·legi, sopar i a dormir. “Hem de poder permetre que els nens tinguin temps per no fer res. Les extraescolars estan bé si no ens passem”, diu Montser­rat Mases, neuropsicòloga infantil. La dinàmica de la societat actual ha canviat i els pares necessiten ocupar els seus fills amb extraescolars per poder conciliar la vida familiar i laboral. “Amb aquestes dinàmiques socials estem sobreestimulant la canalla, i això pot arribar a ser contraproduent”, apunta Laura Visent, psicòloga infantil.Els professionals aconsellen encaminar aquesta sobreestimulació cap a una potenciació de la creativitat per millorar el seu rendiment. “Al final l’èxit dels nens es mesura pel seu rendiment acadèmic, per això s’ha d’intentar que aquestes activitats que es realitzen tinguin un caràcter creatiu i estimulant i que suposin beneficis futurs per als nens”, assegura Laura Visent. Per poder treure aquest rendiment a les hores lliures dels infants els professionals recomanen que els nens i nenes puguin escollir les activitats que més plaer els produeixin i no relacionar les extraescolars amb un caràcter obligatori i acadèmic. “No podem pretendre que els nens facin el que nosaltres, pares, desitgem. Hem d’escoltar-los i deixar-los poder decidir sobre el que volen fer per evitar frustracions futures i l’angoixa que els pot produir volent acontentar els pares amb activitats que potser no se’ls donen del tot bé”, explica Ana Trillo, terapeuta familiar.Aquesta capacitat d’autonomia i poder decisori dels nens és un dels punts en els quals coincideixen els professionals, “Els nens han de trobar-se a si mateixos en les activitats de lleure i crear-los un clima de seguretat sobre si mateix”, assegura la terapeuta infantil. “Estem veient cada vegada més casos de nens que acaben cansats a nivell cognitiu, amb activitats que no respecten el seu desenvolupament mental. Una sobreestimulació per a la qual no s’està preparat pot arribar a provocar estrès i bloqueig i inclús crear dèficits d’atenció en els menuts. Per tant, els pares han de saber que el descans mental també és una part imprescindible per al seu desenvolupament futur”, relata Laura Visent. En aquest sentit, la neuropsicòloga Montserrat Mases, coincideix que és necessari que “hi hagi espais per als infants on puguin estar sense fer res concret mentre els pares treballen i ocupar màxim dues tardes a la setmana a activitats extraescolars. Moltes vegades els adults oblidem que els nens aprenen amb els jocs i impedim que juguin, pensant que així no estan desenvolupant-se correctament”.D’una altra banda, les extraescolars també serveixen per desenvolupar la capacitat de relació dels nens i obrir els cercles socials d’aquests. “Poden ser una via d’escapament de les obligacions escolars i llocs on trobar amics amb aspiracions i gustos comuns”, relata Ana Trillo. D’aquests gustos, molts nens i nenes en poden treure beneficis futurs. “Hi ha molts estudis que apunten que un nen que realitza activitats extraescolars té un millor rendiment acadèmic i més capacitat de realitzar-se en un futur com a persona i professionalment”, diu Laura Visent. “Per tant, el més important no només és plantejar l’extraescolar com una activitat d’oci, una activitat per jugar o per distreure’s, que com una activitat per aprendre, i d’altra banda, buscar conjuntament amb el nen la que li pot agradar, i anar revisant cada curs si realment vol seguir amb aquella activitat”, recorda la terapeuta familiar.No obstant això, la clau de l’educació dels nens més enllà de l’escola no és única, però els professionals coincideixen a intentar aconseguir la desconnexió dels nens de tota activitat que es relacioni amb allò acadèmic. “Per a mi la clau de les extraescolars és que hi hagi un esport, i és fonamental que el triïn ells, i després una activitat artística per potenciar la creativitat, que sembla que a mesura que creixen la van perdent. La música és ideal. Per exemple aquí, a Andorra, tenim acadèmies i escoles de música que trenquen en els canons pedagògics i fan música com un lleure, sense la rigidesa clàssica. Què és al final el que haurien de ser les extraescolars, lleure”, remarca Montser­rat Mases. “La dinàmica de la societat actual sobreestimula la vida dels nens. De vegades els adults oblidem els beneficis de divertir-se jugant amb qualsevol cosa. Està bé que facin coses, però també han de tenir temps per ser nens”, conclou Laura Visent.