Enfrontar-se a la tornada a la feina

Actualitzada 10/09/2018 a les 20:51

No és qüestió de gènere

Les dones són el col·lectiu que més acostuma a sofrir la síndrome postvacacional, si més no demostren més els seus símptomes, segons la psicòloga Jennifer Hernández. No obstant això, no es tracta d’una qüestió de gènere, essencialment, sinó que depèn del grau d’afecció cap a la feina i com s’afronta la tornada.

Recomanacions

1. REALITZAR EXERCICI FÍSIC. Habituar el cos a realitzar activitats físiques com sortir a córrer, caminar o anar al gimnàs alleugereix l’estrès de la tornada.



2. ACTIVITATS DE DESCONNEXIÓ. Buscar activitats per fer després de la feina pot mitigar els símptomes d’angoixa per afrontar millor el nou curs.



3. RELAXACIÓ, MEDITACIÓ I IOGA. Els professionals aconsellen provar tècniques de relaxació, fer classes de ioga o meditació per gestionar les emocions.

La tornada a la feina després de les vacances es pot presentar com un veritable problema per a una part de la població. El retorn a la rutina i l’estrès per la feina porten, en moltes ocasions, a patir la coneguda síndrome postvacacional. Es tracta d’un trastorn adaptatiu, que apareix tot just després de la realització de les vacances, i “les persones que el sofreixen acostumen a passar episodis d’irritabilitat, cansament i, inclús, trastorns del son”, explica la psicòloga sanitària i membre del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra Jennifer Hernández. “Sí que és clar que costa tornar al treball, perquè significa que les vacances s’han acabat i que fins a Nadal no hi ha res, per això intentes prendre-t’ho amb la millor actitud possible”, assegura la Maria Lourdes, caixera d’uns grans magatzems.La relació en el lloc laboral i la predisposició a tornar-hi són alguns dels motius que poden propiciar tenir aquesta depressió postvacacional. “Una persona amb més baixa tolerància a la frustració és més propensa a tenir aquests símptomes, que en cap cas duren més de dues o tres setmanes després de la reincorporació. En el cas que s’allarguin ja no estaríem parlant d’aquesta síndrome sinó d’algun trastorn com la depressió”, assegura Jennifer Hernández.D’altra banda, els treballadors d’alguns sectors professionals són més propensos a tenir aquesta síndrome que altres, com és el cas del personal educatiu o d’aquells que tenen una feina que els suposa un esforç i un desgast superior. “Els mestres i els professors, per exemple, que tenen unes vacances de major durada, poden tenir més possibilitats de sofrir aquesta síndrome, pel simple fet que han estat més temps sense estar en contacte amb el treball que d’altres que tan sols tenen dues setmanes de vacances”, manifesta Jennifer Hernández. “La veritat és que sense la setmana que estem sense alumnes, però treballant, seria més dura la tornada, però bé, s’intenta portar la reincorporació el millor possible”, assegura el Xavier, que és mestre de primera ense­nyança.Per evitar aquesta situació d’indisposició hi ha diversos mètodes per a la reincorporació, tot i que els professionals coincideixen que una adaptació gradual a la rutina, acompanyada de realitzar activitat física, ajuda a combatre els símptomes. “Si la tornada no és brusca, millor”, remarca la psicòloga. Aquesta és una de les opcions de molta gent per evitar-ho. “Jo des de fa un parell d’anys torno de vacances dos o tres dies abans de reincorporar-me a treballar perquè així em vaig mentalitzant i no m’angoixo gaire”, assegura el Manel, que treballa en el sector bancari.Sigui com sigui, la tornada a la feina després de les vacances no és fàcil per a ningú. La costa de setembre resulta complicada de gestionar emocionalment, però “s’ha de tenir una actitud pro activa per poder superar el primer mes i seguir amb la rutina”, sentència Jennifer Hernández.