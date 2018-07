Néixer amb el mòbil sota el braç

Actualitzada 29/06/2018 a les 17:42

Arribar a casa després de classe, agafar el comandament de la televisió, connectar-la pel canal de dibuixos i posar-se a berenar. Aquesta rutina s’ha modificat amb l’arribada dels mòbils i les tauletes a les mans dels més petits. “Les meves filles mentre berenen es posen dibuixos a la tauleta i es queden absortes, fins que no acaben no es mouen de la taula”, explica la Karima, mare de dues nenes, de tres i quatre anys. La televisió ha quedat en un segon pla, perquè el nen no té la possibilitat d’escollir què vol veure. “La meva filla prefereix el mòbil a la televisió, perquè així quan es cansa d’un vídeo el canvia i en posa un altre, una cosa que a la televisió no pot fer”, assegura la Paula, mare d’una nena de quatre anys. Quan els infants són més petits utilitzen els dispositius mòbils, l’smartphone o la tauleta per veure vídeos de dibuixos animats. “Encara són molt petits per jugar a jocs o tocar aplicacions, però tot i això saben fer servir el mòbil sense cap tipus de problema. A la meva neta li encanta mirar les fotos que tinc guardades al mòbil, tot i que els seus pares prefereixen que no l’utilitzi gaire temps”, relata la Carmen, iaia d’una nena de dos anys i mig.Aquest domini de les noves tecnologies a aquestes edats suposa que a mesura que creixen tenen un contacte més constant amb els mòbils i les tauletes. “Els meus fills des que són petits han après a usar el mòbil per veure vídeos de dibuixos animats i ara que són més grans l’utilitzen per jugar a jocs i fer fotos“, assegura la Marta, mare de d’un nen i una nena, de sis i vuit anys. “Quan eren més petits podies regular més l’ús, però a mesura que creixen és més difícil que deixin el mòbil i facin altres coses”, diu la Marta.No solament han canviat els hàbits de consum dels infants, sinó que també canvien els continguts. Els youtubers són els preferits de la majoria de nens que consumeixen vídeos a la xarxa. “Jo utilitzo el mòbil per veure vídeos a YouTube dels meus gamers preferits, però també jugo a jocs”, explica el Marc de vuit anys. “M’agrada molt mirar vídeos de youtubers famoses i també m’envio fotos amb les meves amigues”, assegura la Carla, de deu anys. “Els meus fills utilitzen el mòbil per a tot: jugar, veure vídeos, fer fotos... Jo recordo que abans el motiu de disputa era la televisió, però tenir-ho tot a la seva disposició ha fet que el mòbil sigui conflictiu en certs moments del dia, sobretot el cap de setmana, que és quan més temps lliure tenen”, assegura la Maria, mare de dos nens, de deu i dotze anys.En aquest punt és el moment en el qual els pares són els que dosifiquen el temps, sobretot entre els més petits. “La meva filla si la deixem amb el mòbil es queda absorta i no es desenganxa de la pantalla, per això intentem que no hi estigui tota l’estona i fem altres coses amb ella, com ara cuinar o jugar amb les nines”, relata la Paula. “Les meves filles no perdonen cap dia venir al Parc Central a jugar cada tarda, tot i que utilitzen els nostres mòbils per veure vídeos, mentre estem tots a casa”, afirma la Karima.Els pares i les mares coincideixen que “és inevitable que no usin els mòbils i les tauletes, sobretot a partir de certa edat”, però relaten que sempre s’intenta que “els infants juguin a jocs amb altres nens i deixin les pantalles una estona”, sobretot en edats més primerenques, assegura la Karima. No obstant això, el mòbil s’ha convertit en un imprescindible de l’oci dels infants i “hi ha vegades que dominen el seu ús millor que nos­altres, els pares”, sentència la Paula.