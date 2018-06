Ja són aquí les vacances

Actualitzada 22/06/2018 a les 19:27

Una de les èpoques de l’any més esperades ja és aquí. Amb l’arribada de l’estiu, milers de nens i nenes viuen amb moltes ganes el final de curs per tal de poder començar unes desitjades vacances. Però, què fan els més menuts durant l’estiu? Quines són les activitats i destinacions més freqüentades? Amb qui passen la major part de l’estiu? Sens dubte, el destí més sol·licitat és la platja. Ja sigui les costes catalanes, valencianes, andaluses, les illes Balears o les Canàries, el mar és un dels principals reclams tant per a pares com per a fills a l’hora de passar uns dies de vacances. “Ens encanta Tenerife. Hi vam estar l’any passat i ens ho vam passar tan bé que els nens han estat d’acord a repetir l’experiència. Anirem al Teide i, sobretot, al parc aquàtic, que és el que més els agrada”, explica la Canòlich, mare dels bessons Jordi i Lluís. Menorca i Formentera també són un dels destins on estiuegen alguns nens amb els pares. “Són llocs tranquils, on hi tenim molts amics i on ens ho passem d’allò més bé”, afirma la Júlia, mare del Roger. “Aprofitant que hem d’anar a Màlaga per un casament estarem uns dies amb els nens per Marbella, a veure si veiem algun famós estirat a la platja”, bromeja la Mariona mentre espera que surti de l’escola la Carla. Però també hi ha qui opta per passar uns dies en família fent turisme pel Mediterrani a bord d’un creuer, com és el cas del Gerardo i la Marisa, que visitaran diverses ciutats. “Hem cregut que era la millor opció. Estem convençuts que els nens s’ho passaran molt bé al vaixell i descobrirem ciutats com Marsella, Roma o Tunísia.”Un dels principals reclams per als nens són els parcs temàtics. El més visitat, aprofitant la platja i segones residències ubicades als voltants de la Costa Daurada, és Port Aventura. “Tenim un apartament a Salou i cada any fem una escapada al parc temàtic a fer voltes cap per avall i a gaudir dels espectacles”, comenta rient l’Anna, mare del Joel i la Martina. Tot i així, el furor pels personatges de la companyia cinematogràfica Disney fa que el parc situat als afores de París sigui un altre dels llocs més sol·licitats. “Les dues nenes són fanàtiques de les princeses, se saben els diàlegs sencers de la pel·lícula Frozen! Aprofitant que a l’estiu tenim uns dies lliures anirem a Disneyland a conèixer-les i a divertir-nos en família”, diu l’Emília, mare de l’Ona i la Meritxell, de 5 i 7 anys. “Des de fa uns anys el nostre turisme es basa en els parcs temàtics”, explica la Geraldine, mare del Pierre, la Marie i l’Alain. “L’any passat vam estar al Warner Bros de Madrid i enguany anirem a Legoland, a Alemanya”, comenta.Però què passa quan els pares han de treballar i encara no poden gaudir de les vacances? La majoria d’infants passen unes setmanes amb els avis, les persones més sol·licitades durant aquesta època. “És la millor opció tant per als pares com per als nens. En el nostre cas els baixem a Tossa de Mar, on viuen els meus pares, i aprofiten per anar a la platja mentre nosaltres treballem”, explica la Rosa Maria, mare del Francesc i el Marc. També hi ha qui es trasllada a l’altra punta de la península espanyola, com la Carmen i el Brais, de 8 i 6 anys, que passen un mes i mig de les vacances a Vigo, amb el “iaio” i la “iaia”. “Els agrada molt passar l’estiu amb ells perquè es veuen poc i aprofiten per fer excursions per la muntanya i sortides al mar. Quan tinc una setmana de vacances em trasllado cap allà i estic amb ells”, comenta la seva mare. La majoria d’avis agraeixen poder gaudir d’uns dies –o setmanes– amb els nets. És el cas de la Neus, àvia del Pau i en Xavi, de 4 i 7 anys, que assegura que tenir-los a casa “ens dona vida”, tant a ella com al seu marit, tot i que no es mouen del país. “Quan arriba l’estiu aprofitem i sortim cada dia, anem a la piscina, a veure actuacions de les festes majors i fem coses noves. Hi ha moltes activitats a fer a Andorra durant l’estiu! No ho sabem aprofitar!”, comenta amb orgull. L’opció de passar les vacances amb els avis és una de les més emprades, ja que el cost és molt reduït per als pares. “Anar a llocs i sortir amb els nets és una despesa, però ens ho podem permetre i ens ho gastem amb molta alegria”, comenta l’Enriqueta, àvia de cinc nets. D’altra banda, molts nens que passen l’estiu al país ho fan amb altres companys. En aquests casos, les activitats i els casals que ofereixen els comuns són una solució per a molts pares. “Crec que hem estat dels primers a apuntar-nos”, comenta rient l’Anne, mare del Paul. “S’ho ha passat molt bé els últims anys i m’ha demanat tornar a repetir, així que no li he pogut dir que no”, assegura. El cost d’aquestes activitats oscil·la entre els 30 i els 300 euros, però solucionen el calendari de molts progenitors, com és el cas del Marc, pare del Jan i del Martí. “Hem decidit apuntar al petit al casal d’infants el Llamp, i al gran a les colònies a França que organitza el comú d’Andor­ra la Vella. Creiem que és la millor opció perquè treballem i ells s’ho passaran bé i faran amistats noves”, assegura. Sigui on sigui, els infants esperen amb il·lusió la recompensa pel treball dut a terme durant el curs i el millor regal és, sens dubte, poder gaudir de les vacances d’estiu.