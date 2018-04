Un llibre per a cadascú per Sant Jordi

Les setmanes prèvies a la diada les editorials llancen moltes novetats al mercat i els llibreters s’afanyen a recopilar els exemplars que creuen que triomfaran a les paradetes

Actualitzada 13/04/2018 a les 12:36

Elisenda Pallarés Andorra la Vella

El 23 d’abril és la celebració de l’amor, però també és una diada dedicada a la cultura i la literatura. Una tradició que no minva. “La tradició per Sant Jordi és la mateixa que sempre”, assegura Lluís Canal, responsable de La Llibreria, negoci que fa més de 40 anys que omple els seus prestatges de llibres a la capital. “És un dia que se celebra molt”, coincideix Pamela Méndez, propietària de la llibreria Idees.

El que sí que ha canviat és el costum de regalar una rosa a la dona i un llibre a l’home. “Això ja fa molts anys que es va trencar”, assegura Canal. No només es regalen llibres a la parella, sinó “a la gent que t’estimes, com familiars o amics”, indica Anna Riberaygua, llibretera de La Puça.

Les setmanes prèvies a la diada les editorials llancen moltes novetats al mercat i els llibreters s’afanyen a recopilar els exemplars que creuen que triomfaran a les paradetes. Una gesta que no és fàcil. “Abans sí que es donava el fenomen que quan sortia un llibre nou d’un autor en concret s’emportava totes les vendes. Això ara s’ha diversificat molt perquè la gent busca informació per diversos canals”, explica Canal.

Qui sí que s’aventura a fer prediccions és Riberaygua. “Els autors locals són els que més vendran, cada any passa”, opina. Aquest any entre les novetats destaquen El sindicat de l’oblit, d’Albert Villaró, Paradís d’ombres, de Núria Gras, Mort sota zero, de Ludmilla Lacueva, o El rumor de los insectos, escrit a sis mans per Àlex Puig, David Arrabal i Martín Blanco. “Un altre llibre que apunta a ser un dels èxits del dia és Fogons de salut, una edició molt maca del cuiner Carles Flinch i la dietista Marta Pons”, hi afegeix.

Part de la clientela només compra llibres en aquesta ocasió. “Hi ha qui regala un llibre a algú que no sol llegir, llavors en compren un de cuina o esport, per exemple”, apunta Méndez. Els darrers anys els youtubers i influencers han aparegut en els rànquings dels autors més venuts. “Són per a un públic molt determinat i un moment concret, o tens el llibre quan surt a la venda o després ja no té sortida.” Els comerciants tracten de tenir “el llibre per a qualsevol client” i d’animar les vendes amb descomptes del 10% la setmana prèvia.

Tampoc faltaran les roses per Sant Jordi. “Es manté la tradició i la gent majoritàriament ve a buscar la rosa vermella”, explica l’Àngels Amorós, propietària de la floristeria escaldenca Àngels Flors. Altres peticions recurrents són roses “dels colors de la bandera catalana o del Barça”. “Hi ha qui es gasta més i cada any ve a buscar un ram de roses o flors de colors diferents”, indica Fátima Freitas, responsable de Natturals. La compra de flors és molt massiva perquè “tothom es pot permetre una rosa”, opina Freitas.

Floristeries i llibreries sortiran al carrer per la diada i esperen molta afluència de públic. El comerç electrònic ha afectat les botigues de proximitat del sector. Dies com Sant Jordi, però, la gent manté el costum d’acudir a les llibreries. “Al món anglosaxó triomfa molt més el comerç electrònic. Aquí la nostra cultura és de sortir al carrer i acudir a les botigues”, opina Canal. Qui tingui dubtes sobre quin llibre regalar pot aprofitar per preguntar als llibreters.



AGENDA

La tradició al carrer

Les llibreries i floristeries muntaran paradetes a diversos punts del país. El punt neuràlgic de la diada serà la plaça del Poble de la capital, però també estaran a Escaldes o Sant Julià. “Esperem la visita de les escoles i que la gent s’apropi en sortir de la feina”, afirma Pamela Méndez.



MÉS VENUTS A IDEES

1. 'No hi ha res tan terrible'

Llibre d’autoajuda de Rafael Santandreu. La resposable de la llibreria assegura que aquest autor sempre “arrasa”.



2. 'La tierra maldita'

Triomfa la nova novel·la històrica de Juan Francisco Ferrándiz, que recrea la Barcelona medieval del segle IX.



3. Autors andorrans

'El sindicat de l’oblit', d’Albert Villaró, 'Mort sota zero', de Ludmilla Lacueva, i 'L’últim estiu a Ordino', entre els més venuts.