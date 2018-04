Una bona salut vocal és imprescindible per no patir patologies freqüents, les quals té un gran nombre de gent que no li dona la importància suficient

Com aconseguir una veu saludable La principal recomanació és matenir un volumen de veu intermedi

Alexandra Muratet Andorra la Vella

És la principal eina de l’ésser humà per comunicar-se i també una de les menys valorades a l’hora de cuidar-la cor­rectament. Des de l’any 1999, cada 16 d’abril se celebra el Dia mundial de la veu amb l’objectiu que logopedes i foniatres donin a conèixer les patologies relacionades amb aquest instrument, la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç en l’aparició de malalties greus, i les pràctiques que es duen a terme de manera incorrecta. Però, com s’ha de cuidar la veu per no patir trastorns freqüents com, per exemple, l’afonia?

Per gaudir d’una veu sana cal tenir en compte consells en diferents àmbits. “La principal recomanació és parlar amb moderació i utilitzar un volum intermedi. Les persones que fan un ús diari i inadequat de la veu són les que tenen més possibilitats de patir patologies com la disfonia, que és l’alteració de la veu, o l’afonia, que és la pèrdua d’aquesta”, assegura Anna Ros, presidenta del Col·legi oficial de Logopedes d’Andorra. L’objectiu és aconseguir no cridar ni freqüentar espais sorollosos però també evitar xiuxiuejar durant gaire estona, ja que “aquest efecte provoca un excés de força muscular al coll i acaba sent perjudicial per a la nostra gola”, afirma Ros.

Una respiració adequada és un dels factors imprescindibles per poder tenir una veu sana. “Cal inhalar l’aire pel nas perquè entra calent, net i humit, i tenir les fosses ben netes amb sèrums fisiològics que ajuden a treure les secrecions”, afirma l’experta. Les gàrgares i els bafs amb farigola, pròpolis o aigua oxigenada són altres remeis per mantenir una bona cura de la faringe i la laringe. “´També és molt important mantenir una postura ben alineada, que no estigui tensa, i no parlar mentre s’està fent esport, ja que es poden produir lesions”, apunta.

A més d’eliminar factors irritants com el tabac, l’alcohol o els ambients secs, una bona alimentació és una de les parts més desconegudes a l‘hora de cuidar la veu. No s’han de prendre begudes estimulants com te, cafè i refrescos amb gas. Tanmateix, una hidratació sovint és necessària per a un bon funcionament de les mucoses. “La dieta ha d’incloure verdures, llegums, fruita i reduir l’excés de picants, greixos, sucres i brioixeria, que espesseixen la saliva”, assegura Ros. El més recomanable a la nit és no sopar gaire perquè afavoreix el reflux del suc gàstric cap a la laringe provocant irritació i dormir un mínim de vuit hores per evitar lesions derivades d’un mal descans.

És per això que una bona salut vocal és imprescindible per no patir patologies freqüents, les quals té un gran nombre de gent que no li dona la importància suficient. “Entre els pacients hi ha professionals de sectors comercials que estan tot el dia xerrant i adquireixen patologies per mals hàbits en la parla.” En casos com aquests, Ros recomana visitar els logopedes per reeducar i aprendre el bon ús de l’aparell fonador, la tècnica vocal i el diafragma.



EXERCICIS A CASA

1. Relaxació de la musculatura

Girar el cap lentament en direcció les espatlles unes 10 vegades és un exercici fonamental per relaxar la musculatura.



2. Enfortiment de la llengua

Treure la llengua el màxim possible (sense fer-se mal) durant uns segons és un bon mètode per a l’enfortiment bucal.



3. Vocalització adequada

Fer vibrar la llengua al paladar emetent la lletra ‘R’ i produir sons nasals amb la ‘M’ ajuda a una millor pronunciació.