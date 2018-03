A les botigues es comencen a veure més fruita i verdura fresca, com els espinacs, les mongetes tendres, les cireres o les nespres

Els aliments per a aquesta primavera Els aliments de temporada tenen més nutrients

Actualitzada 22/03/2018 a les 19:39

Clàudia Campos Andorra la Vella

L’arribada de la primavera és per a molts la porta de l’estiu, també ho és per a la nostra alimentació. A partir de l’abril, els àpats es comencen a omplir de colors i de sabors. A les botigues es comencen a veure més fruita i verdura fresca, com els espinacs, les mongetes tendres, les cireres o les nespres. Aquests canvis no sols es noten als plats, sinó que l’organisme també se’n veu beneficiat, ja que els aliments de temporada també aporten una gran quantitat de vitamines i nutrients que serveixen com una protecció natural front als futurs refredats.

Tot i que cada vegada consumim tot tipus de fruita i verdura al llarg de l’any, els aliments que solament podrem trobar frescos a les nostres botigues per primavera són els fruits de pinyol, com les cireres, les nespres, els albercocs o les prunes. Aquests fruits tenen una multitud de beneficis amb la seva inclusió en la dieta diària, ja que són una de les fonts principals de betacarotè. Aquest nutrient és un protector natural de la nostra pell, per això, els experts en nutrició recomanen prendre aquest tipus de fruits durant tot el dia, no sols durant els àpats més contundents, com són els dinars i els sopars. “Els fruits amb pinyol es poden incloure en la dieta de diverses maneres, com poden ser a les amanides o simplement els podem menjar amb una llesca de pa per berenar”, explica Marta Pons.

Pel que fa a la verdura, per primavera abunden les fulles, com els espinacs i les bledes o els llegums com les mongetes tendres i les faves. “Les verdures amb un color verd més intens indiquen que tenen un nivell més alt de ferro i per tant poden aportar de manera natural més defenses al nostre organisme, per prevenir els constipats. A més a més, aquests tipus d’aliments tenen una gran quantitat d’àcid fòlic, nutrient beneficiós per al cor i essencial per a les dietes dels infants, embarassades i persones grans”, argumenta Marta Pons.

Pel que fa als llegums de primavera, les mongetes tendres destaquen per ser un aliment que conté poques calories i resulten una font de fibra, a més a més, posseeixen una gran varietat de vitamines i minerals. La fibra i els antioxidants presents en la mongeta tendra la converteixen en un aliment per prevenir l’envelliment. D’una altra banda, les faves són uns llegums molt saborosos plens de nutrients, vitamines i minerals, amb un alt contingut d’antioxidants.

No obstant això, segons la manera com es cuinen els aliments l’organisme es beneficia més o menys dels seus nutrients. Les verdures de fulla, com els espinacs o els enciams, es poden servir crues, però d’altres com les mongetes tendres o les bledes al vapor conserven millor els seus nutrients. Marta Pons recorda que la primavera és l’època ideal per preparar tot tipus d’amanides. “Les podem preparar amb fulles fresques de canonges o amb les mateixes fulles dels espinacs, també hi podem afegir fruits com albercocs o prunes, que aportaran un plus de nutrients a la nostra dieta”.

D’una altra banda, les fruites i verdures de primavera no sols aporten una varietat d’aliments a la dieta, sinó que conserven millor les seves propietats naturals i d’aquesta manera resulten més fàcils de digerir. Tot això es deu al fet que no han passat cap tipus de procés de conservació, com ara l’emmagatzematge en càmeres refrigeradores, perquè es puguin comerciar durant tot l’any. Jordi, l’encar­regat del magatzem de Fruites Molina, una de les empreses d’importació de fruita a Andor­ra, alerta que “s’han canviat els hàbits de consum i de mica en mica es va perdent la compra de fruites i verdures de temporada”.

Per tant, encara que actualment les botigues tenen als seus mostradors tot tipus d’aliments al llarg de l’any, els experts recomanen consumir de manera responsable i saludable. “El consum d’aliments de temporada i de proximitat és bàsic, no sols pels beneficis que pugui aportar a la nostra dieta diària, sinó perquè resulta una manera de consum responsable i de cuidar el medi ambient”, sentencia l’especialista en nutrició Marta Pons.





CAL SABER



1. Beneficis de la fruita de pinyol

Les fruites com l’albercoc, les prunes o les cireres contenen betacarotè, nutrient essencial per protegir de manera natural la pell i les mucoses del cos, com la boca o el nas.



2. Verdures de fulla verda

Les verdures de fulla més verda, com els espinacs, les bledes o els canonges contenen un nivell alt d’àcid fòlic, una vitamina necessària en la dieta de les embarassades.



3. Consumir els aliments crus

La cocció dels aliments suposa la pèrdua de la majoria de les vitamines naturals de les verdures, per això es recomanen ingerir crues, a les amanides, o coure-les al vapor.



4. Ingesta excessiva de fruits dolços

La ingesta en abundància de fruits amb un alt nivell de sucre, com poden ser les cireres, pot suposar una ingesta major de calories de les indicades per tenir una dieta equilibrada.