En una societat plenament tecnològica com l’actual, els smartphones, les tauletes i els gadgets són els reis de les compres

El millor regal per al pare Un dels comerços amb més vendes és la pastisseria

Actualitzada 07/03/2018 a les 20:35

Alexandra Muratet

Si hi ha un dia concret per exalçar la figura del pare és, sens dubte, el 19 de març. Milers de famílies celebren el dia de Sant Josep a través de felicitacions, petits detalls o regals de tot tipus. Però, com es viu aquesta celebració a Andorra? Quins són els regals que fan més il·lusió als pares?

Tot i que els més petits de la casa són qui més ho celebren amb dibuixos fets a l’escola o redaccions sobre el seu progenitor, el 19 de març suposa un dia d’emoció per a pares de qualsevol edat. “Tinc tres fills, el més petit té 37 anys i per mi és un orgull que em truquin cada any per a desitjar-me un feliç dia”, diu emocionat en Manel, de 66 anys. D’altra banda, per a certes parelles es tracta d’una novetat, com és el cas de la Magda i en Pere. “Aquest any és molt especial perquè ho celebrem per primera vegada”, declaren mentre passegen el Roger, de només quatre mesos.

Com és habitual, moltes famílies compren un dolç per a les celebracions especials, inclòs el dia del pare. És per això que uns dels comerços que més noten l’increment de vendes durant aquest dia són les pastisseries, que ofereixen un dels detalls més sol·licitats. “Fem un aparador especial. Hi posem encenalls de xocolata, crema catalana (de Sant Josep) i pastissos amb forma de corbata amb una inscripció tipus Feliç dia, pare!”, comenta Montserrat Jansana, propietària de la pastisseria L’Espiga d’Or. En Miquel, pare de dues nenes de 7 i 10 anys, ho cor­robora: “Soc força golafre, m’agrada molt el dolç. Les meves filles, i la meva dona, ho saben bé. Cada any pel dia del pare em regalen encenalls i berenem els quatre junts. Em fa molta il·lusió. És un dels millors dies de l’any.”

També hi ha qui ho celebra per partida doble, com en Josep, pare d’en Pol, que el mateix dia gaudeix del seu sant. “A casa sempre ho hem celebrat perquè el meu pare i el meu avi també es diuen Josep. La tradició familiar dicta que el 19 de març toca pastís i, de regal, una bona colònia”, assegura. Precisament, els perfums són un dels presents més sol·licitats pel dia del pare. Tot i que surten moltes novetats al mercat, els clients sempre acaben comprant productes clàssics. “No se la volen jugar quan es tracta d’un regal per a una persona especial i menys si es tracta del pare”, comenten des de perfumeries Douglas.

Pel que fa als comerços, les campanyes i les promocions ajuden però no són la solució. Des dels grans magatzems Pyrénées declaren que enguany no hi haurà una campanya comercial concreta pel dia del pare, però sí que s’introduiran espais dedicats a ell. En canvi, la botiga Home Gallery, a l’avinguda Meritxell, realitza campanyes i promocions cada any pel 19 de març. Asseguren que durant aquests dies les vendes no destaquen i que “allò que més s’acaba venent són les màquines d’afaitar”.

En una societat plenament tecnològica com l’actual, els smartphones, les tauletes i els gadgets són els reis de les compres. “Cada any notem que la venda d’aquest tipus d’aparells augmenta notòriament per aquestes dates. El que més es ven són mòbils, sobretot els iPhone, ja que estan a un preu molt econòmic”, afirmen des de la botiga J&M Electrònics. No és estrany que actualment molts fills aprofitin per regalar tecnologia als pares, ja que s’han convertit en eines indispensables tant per treballar com per relaxar-se. Un exemple el dona la Júlia, de 14 anys, que amb l’ajuda de la seva germana gran li va regalar una tauleta al seu pare. “La seva ja no funcionava bé i la trobava molt a faltar. Vam aprofitar que s’acostava el dia del pare per comprar-li’n una altra. Ha estat un dels regals que més il·lusió li han fet”, explica amb orgull.

Però on queden les corbates i els llibres, regals clàssics del dia del pare? “La gent ja quasi no compra llibres. Per a ocasions especials es nota una mica més de demanda però no suposa una gran venda”, comenta Lluís Canals, responsable de La Llibreria. Els best-seller i els llibres relacionats amb temes d’actualitat són els més buscats. “Ahir bromejava amb una senyora que està buscant el llibre de Fariña i no el troba enlloc”, explica entre rialles. Pel que fa a les botigues de tèxtil, la demanda no ha davallat però les vendes “ja no són com anys enrere. Ara la gent va als grans magatzems cada dos per tres i compra les camises i corbates que necessita”, destaquen des de Macson, botiga de roba masculina.

I és que la clau per fer el millor regal al pare és “conèixer què li agrada i saber què necessita”, tal com apunta la senyora Maria, una àvia que acompanya la neta pel carrer. “Sobretot, no oblideu que el millor regal per al pare són sens dubte els fills.”



ELS MES DEMANATS

1. Per als pares més moderns

Els més venuts són els últims models d’Apple, els mòbils Xiaomi, les tauletes i els accessoris per al cotxe.

2. Per als més presumits

Els perfums clàssics són els més demanats. Cal destacar l’augment de la venda de cremes antiaging masculines.

3. Per als més lectors

Els llibres sobre l’1 d’octubre i temes d’actualitat segueixen liderant vendes. També ho fan els d’autoajuda i política.