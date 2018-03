Eterna lluita per la igualtat

La lluita pels drets de la dona segueix sent una de les qüestions que es troben sobre la taula

Eterma lluita per la igualtat Encara no es pot parlar d'igualtat entre gèneres

Actualitzada 06/03/2018 a les 20:53

Júlia Trullà Andorra la Vella

La lluita pels drets de la dona segueix sent una de les qüestions que es troben sobre la taula. Un tema de debat i tertúlies, d’obertura d’informatius i, sovint, situat al focus de moltes polèmiques. La pregunta, però, és: en quin punt ens trobem en el segle XXI? Quina ha estat l’evolució del paper de la dona al llarg dels anys i quanta feina queda per fer? La problemàtica existent es podria resumir gairebé en una sola frase: “Falta molta conscienciació social.” Són paraules de la presidenta de l’Associació de Dones d’Andor­ra (ADA), Montserrat Nazzaro. Tot i que resulta trist dir-ho, la realitat és que s’està evolucionant, però de forma pausada. “Queda molta feina per fer, sobretot pel que fa a l’àmbit laboral i social. Les dones encara es troben amb dificultats per escalar posicions dins d’una empresa i posar-s’hi al capdavant”, lamenta Nazzaro. I no tan sols això, sinó que el principal problema que afecta el gènere femení en l’àmbit laboral encara no s’ha erradicat: la bretxa salarial. “Actualment, els homes segueixen cobrant més que les dones per realitzar la mateixa feina”, afirma Nazzaro. A més, la conciliació laboral pràcticament no existeix i les complicacions amb les quals es troba la dona a l’hora de compaginar la jornada laboral amb la família segueixen sent moltes. “La lluita continua cada dia. Des de l’associació intentem ajudar-les defensant i millorant els seus drets, protegint-les de qualsevol assetjament o amenaça”, assegura la presidenta. L’associació també està molt involucrada en la lluita contra el càncer de mama i habitualment es realitzen tot tipus d’activitats, com ara tallers o curses per reivindicar-ho.

Una de les possibles maneres d’avançar, segons Nazzaro, és que tant dones com homes prenguin consciència de la situació i de la problemàtica que afecta tants països. “Fins que el nombre d’homes que lluiten per la causa no creixi o s’iguali al de les dones serà difícil anar cap endavant i trobar solucions.” Tot i que no acaben de tenir xifres concretes, el que és clar, segons la presidenta, és que “encara no es pot parlar d’igualtat entre gèneres”.

Des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) aposten per la igualtat i asseguren que ambdós gèneres tenen la mateixa visibilitat i presència pel que fa al sector empresarial. La directora de la CEA, Sílvia Gabarre, afirma que “la dona té molt pes a l’entitat” i un clar exemple és el volum de presència femenina que forma la confederació. “Des que es va fundar la Confederació Empresarial Andor­rana hi ha hagut tres directores. En aquests moments hi ha dues dones a la junta directiva i també n’hi ha dues més que formen part del jurat de premis de la CEA, a més de les quatre que presideixen les associacions”, explica. Gabarre insisteix: “Al final és un tema de capacitació i motivació de cadascú en el lloc de treball i en tots els àmbits. Això sí, des de l’entitat sempre hem estat en contra de qualsevol discriminació.”



OBRA TEATRAL

'Tinder Sorpresa'

En commemoració del Dia internacional de la dona treballadora, el comú d'Encamp celebrarà una obra teatral de la mà d’Andreu Casanova. Des de l’humor i l’experiència personal, protagonitzarà un monòleg sobre el pensament dels solters i les parelles. “Fa 14 anys que apostem per aquestes iniciatives per treure un somriure a les dones”, explica la directora de Cultura i Afers Socials, Helena Laza.