El plaer de descansar

Actualitzada 23/02/2018 a les 17:59

Júlia Trullà Andorra la Vella

Qui no necessita desconnectar després d’un dia de feina, relaxar-se amb bona compa-nyia, oblidar-se dels problemes i l’estrès i deixar de banda les preocupacions? Andorra, des de fa molts anys, és un dels països referents pel que fa a l’oferta d’hotels Spa i centres Wellness que donen l’oportunitat de passar unes hores o uns dies gaudint d’una llarga llista d’espais, activitats i tractaments creats amb la prioritat d’oferir descans i benestar. Les propostes acostumen a estar dirigides a tots els públics, tot i que també n’existeixen algunes més enfocades a un col·lectiu concret. Sigui com sigui, el ventall d’opcions és molt ampli perquè qualsevol client triï segons les seves preferències i gustos.

El centre per excel·lència al Principat és Caldea, per on passen més de 400.000 persones cada any. Va obrir les portes fa 25 anys i ja s’ha convertit en tot un referent internacional, sent el primer centre a democratitzar l’ús de les aigües termals. “Des del principi, Caldea ha volgut apel·lar a tots els públics i moments de consum. La idea és que una mateixa persona pugui venir a gaudir un dia amb els seus amics i amigues i un altre torni acompanyada dels seus fills”, comenta la directora de màrqueting i vendes de Caldea, Patricia Garcia. El 80% dels clients són espanyols, especialment barcelonins, i l’edat mitjana ronda entre els 25 i els 45 anys. L’espai compta amb espectacles de llums i so, banys indi romans, asteques, àrabs i diverses propostes de dolls i bombolles. “Ha anat innovant al llarg del temps i creant subespais. Ara hi ha moltíssimes més alternatives que abans”, assegura Garcia. Caldea es caracteritza per ser un centre no convencional i, segons la directora de màrqueting, “aquesta és precisament la clau de l’èxit.”

Una altra alternativa disponible els 365 dies de l’any és allotjar-se en algun dels hotels spa repartits per totes les par­ròquies. A Soldeu, just a peu de pistes, es troba el Mountain Spa Hotel Piolets Park & Spa, que té com a objectiu principal aplegar clients de totes les edats. Per aconseguir-ho compta amb diversos espais, cadascun d’ells dirigits a un públic diferent. La piscina amb dolls dinàmics, el jacuzzi exterior i interior, la sauna o el bany de vapor són algunes de les seves principals propostes, dividides en tres franges horàries: al matí per a la gent que no esquia, a primera hora de la tarda i fins a les set per a les famílies amb nens, i a la nit ús exclusiu per als adults. “Donem les dues opcions perquè tothom se senti en el seu moment. Qui ve amb els seus fills que s’ho pugui passar bé a l’Spa en família i qui ve sense nens que es pugui relaxar al 100% a partir de les set de la tarda”, explica Lola Mari, responsable de l’hotel. Els clients venen de totes les parts del món, però sobretot són els anglesos, els belgues, els israelites i els francesos qui freqüenten aquest centre, a banda del client de proximitat, que és l’espanyol. “La demanda a l’hivern és molt intensa durant tots els mesos de la temporada, i pel que fa a l’estiu, sobretot incrementa la clientela a l’agost i al setembre”, diu Mari.

Si la intenció és venir a gaudir d’una estona de descans però únicament amb parella, potser una de les opcions més idònies és l’hotel Bringué, situat a la vila del Serrat, a la parròquia d’Ordino. “Tenim una piscina multiús amb dolls i llits tipus jacuzzi, dutxes tres estacions, dutxes fredes, llits calents, una sauna de sal i l’hammam, que són banys àrabs”, apunta el propietari de l’hotel, Josep Maria Bringué. Aquest centre és tota una novetat al Principat, ja que només han passat dos mesos des de la seva obertura. “S’està mirant de crear packets que incloguin l’spa i el gourmet o l’hotel més l’spa”, anuncia el propietari. Tot i això, l’aposta del Bringué és molt diferent a la del Piolets Park & Spa, ja que els espais estan limitats a 14 persones i està prohibida l’entrada a menors de 15 anys. Bringué té clar el motiu d’aquestes mesures: “no és un espai infantil per jugar i saltar. La gent ve aquí per desconnectar de la feina i de l’estrès de les ciutats, i creiem que ha de ser una experiència completament relaxant”, defensa.



TRACTAMENTS

Massatge especial esquiador

A la zona Wellness del Mountain Spa Hotel Piolets Park & Spa treballen amb Alquimia, que és una casa cosmètica 100% natural, on es realitzen tot tipus de tractaments: facials, corporals i massatges. El tractament estrella s’anomena “massatge especial esquiador”, pensat especialment per al moment posterior a l’esquí. Es fa amb un alcohol de romaní i amb un oli anomenat fitness, que és idoni per a la recuperació muscular.