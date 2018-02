Quines són les principals amenaces a Internet?

La pèrdua d'informació és una de les principals amenaces a què s'exposa el conjunt de la societat avui dia quan navega per Internet, però la que més està creixent és el segrest d'informació

Actualitzada 09/02/2018 a les 17:59

La informació és una arma; sempre ho ha estat i seguirà sent-ho. I precisament la pèrdua d’informació és una de les principals amenaces a què s’exposa el conjunt de la societat avui en dia quan navega per Internet, des d’individus fins a empreses, i inclús els estats. “El món dels PC ja està colonitzat”, apunta César Marquina, director de seguretat i control d’Andorra Telecom. “I ara els atacants estan fent el pas cap als mòbils, sobretot al sistema Android”, afegeix. L’amenaça que més està creixent, però, és el segrest d’informació. “Els atacants confisquen les teves dades i, si vols recuperar-les, has de pagar-ne el rescat amb bitcoins”, explica Marquina.

La gent és massa confiada a Internet? El principal problema, segons l’especialista en seguretat informàtica d’Andorra Telecom, “és la manca de consciència i el desconeixement dels riscos”. Com van coincidir diversos experts en una taula rodona sobre amenaces a la societat moderna en el marc del segon congrés de ciberseguretat Conand, celebrat a Andorra la Vella entre el 5 i 8 de febrer, la tecnologia avança tan ràpidament que és molt difícil de regular a escala internacional. “Perquè el dia que s’estableixi una normativa sobre el virus WannaCry ja hi haurà el WannaCry 2”, alerta la batlle Maria Àngels Moreno Aguirre, una de les conferenciants. “És de sentit comú que l’arma no és arma si no s’utilitza per fer mal”, apunta Marquina, però també és un fet que les ciberarmes poden acabar en mans de qualsevol. Tal com recorden els ponents, el conflicte geopolític entre Rússia i Ucraïna ha arribat a tenir com a escenari el ciberespai i Vicente Aguilera, un altre dels conferenciants i cofundador d’Internet Security Auditors, subratlla que “el Regne Unit ja considera el ciberterrorisme la principal amenaça per a la societat”.

“A Andorra, en canvi, encara no és part del nostre dia a dia, però hem de tenir-ho present perquè és un perill que s’apropa i que es materialitzarà amb el temps”, posa de relleu Marquina. No s’ha de passar per alt que el Principat ja ha patit alguns atacs informàtics massius, com el de l’estiu del 2016 contra diverses empreses mitjanes i grans del país, a les quals se’ls va denegar el servei i van haver de recórrer a Andorra Telecom perquè actués com a escut.

La millor manera d’afrontar aquestes situacions? “Sent conscient del que podria passar-te, prevenint i desconfiant”, considera l’expert en ciberseguretat. La majoria d’usuaris ja estan habituats a prendre la precaució d’instal·lar un antivirus a l’ordinador, però aquest hàbit no es troba tan arrelat en el món dels mòbils, i és important tant per als particulars com per a les empreses. En aquest sentit, Andorra Telecom ofereix serveis com l’escut o l’antivirus online. “Les empreses poden recórrer al nostre operador per gaudir-ne i, de fet, tenim més facilitats perquè treballem amb les línies, però en aquest àmbit no som cap monopoli i tenen alternatives entre les quals poder elegir”, puntualitza Marquina. La parapública s’ha preocupat per la seguretat informàtica i per això vol aportar un valor afegit als seus paquets per a empreses. “Properament començarem a oferir aquest mateix servei en els de residents”, avança el director de seguretat i control d’Andorra Telecom, que aclareix: “Nosaltres no comptem amb perfils molt especialitzats en ciberseguretat, però si ens venen a buscar podem canalitzar la demanda i dirigir-la a les millors persones del mercat. En definitiva, som proveïdors de solucions globals i estem tenint força acceptació en aquest sentit”.

Les empreses són un dels objectius dels atacants, però al final tota la societat està exposada a les mateixes amenaces. Més els joves que els adults? “Els dos segments són vulnerables, però ho és més el dels adolescents perquè no entenen què hi ha darrere del món virtual”, opina Marquina. “Un adult sap els riscos que hi ha fora d’aquest àmbit i pot traslladar-los a l’entorn digital; amb els joves, no succeeix el mateix, per això cal molt diàleg dins de les famílies”, afegeix. De fet, la segona edició del congrés Conand ha centrat les dues primeres jornades a la conscienciació d’aquestes amenaces entre els més joves. Amb la col·laboració del ministeri d’Educació, ha organitzat tallers per a joves d’entre 11 i 16 anys on s’ha parlat de temes com el ciberassetjament. “Es tracta que els adults també entenguin a quins riscos estan exposats els seus fills”, conclou l’expert en ciberseguretat d’Andorra Telecom.