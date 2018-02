Tots els mesos de febrer els carrers del Principat s’omplen per acollir una festivitat que cada any acull més persones

Carnaval: la tradició segueix més viva que mai Les parròquies organitzen rues amb concursos de comparses i carrosses

02/02/2018

Júlia Trullà Andorra la Vella

Tots els mesos de febrer els carrers del Principat s’omplen per acollir una festivitat que cada any acull més persones. Disfresses fetes amb molta imaginació, colors vius, música per cada racó, i sobretot molta gresca. Un escenari caracteritzat per la disbauxa i l’alegria d’una ciutadania entusiasmada i compromesa. La tradicional festa de Carnaval omple el país any rere any amb ciutadans de totes les edats. Els primers a viure la màgia del Carnaval són els més petits, i ho fan en rues infantils a càrrec de les escoles amb disfresses de tot tipus. Però no són els únics. Tot i que els actes organitzats arreu del Principat tenen una durada de gairebé dues setmanes, el que sempre té més repercussió són les rues de les parròquies amb els concursos de comparses i carrosses corresponents i les posteriors botifarrades i actuacions musicals. “Probablement, l’entrega de premis de valor econòmic incrementa la participació. Hi ha gent que només baixa per això”, diu la responsable del Carnaval a Sant Julià de Lòria, Núria Tome. A Escaldes també són conscients de la importància dels premis, motiu pel qual aquest cop han decidit incrementar tots els guardons fins als 100 euros.

A Sant Julià de Lòria n’hi ha de tots els gustos i per a totes les edats. El que fa que el jovent no es vulgui perdre aquesta cita tan especial són les tradicionals disfresses lauredianes: els porrers, els ninotaires, els dimonis i els bruixots, que apleguen joves des dels 10 fins als 16 anys. A Escaldes-Engordany i a Andorra la Vella s’encarreguen d’organitzar una rua conjunta on els principals protagonistes són les famílies. Precisament per aquest motiu, enguany han volgut aprofitar per introduir un guardó especial en la secció de coreografies dedicat als membres d’una mateixa família. Des del comú d’Escaldes-Engordany asseguren que “l’objectiu és incentivar la participació, que la gent s’animi a presentar-se i que es facin comparses més elaborades”. Tot apunta que no es produiran canvis significatius respecte d’altres anys pel que fa a les xifres de participació. A Sant Julià, per exemple, l’any passat va haver-hi 4 carrosses i 4 comparses amb un mínim de 5 persones. Des del comú, creuen que tot continuarà igual i preveuen aglomerar al voltant d’unes 200 persones que segur acabaran augmentant amb la botifarrada popular que ofereixen a tot el poble.

Els comerços dedicats a la venda de disfresses se segueixen veient beneficiats per aquesta celebració. Les xifres parlen per elles mateixes: “tenim fins a 600 temàtiques diferents i esperem que les vendes s’elevin fins a les 3.000 disfresses, més o menys com l’any anterior”, comenta el Toni Mingorance, responsable de la botiga Party Fiesta. De fet, des de principis d’any no han parat de rebre clients. Els primers sempre són els pares que venen a buscar o a reservar una peça de roba concreta per als seus fills, però segons Mingorance, és a partir del febrer quan es dediquen a vendre principalment als adults que es disfressen d’una temàtica lliure. Això sí, aquells que participen en els concursos sempre acostumen a elaborar els vestits ells mateixos, tenint en compte que el que més es valora és la confecció i l’originalitat d’una disfressa pròpia. “El nombre de persones que venen a comprar és molt alt”, assegura Mingorance. D’aquesta manera, s’estalvien el temps que suposa crear de zero una disfressa. En tot cas, el que sempre acaben comprant són els accessoris. “Venen en grups de fins a 40 o 50 persones i s’emporten grans quantitats de perruques, guants, gorres, maquillatge..., etc.”, comenta el propietari de la botiga.

Una festivitat on, en definitiva, hi ha cabuda per a tots i totes. També per als més grans, els majors de 65 anys que celebren el Carnaval interparroquial. La gran majoria d’ells repeteixen any rere any, però també n’hi ha que s’estrenen. “És evident que s’ha ampliat la participació perquè l’any passat el mínim de persones per comparsa era de 6 i ara l’hem hagut de fixar en 12”, comenta l’Idalia Travesset, que és responsable del departament de Socials a Encamp i assegura que enguany tot apunta que arribaran al mig miler de persones entre totes les parròquies.





El carnaval, massa aviat

Tot i que es compleixen les expectatives, els comerciants creuen que un dels inconvenients és la data en la qual cau aquest any el Carnaval. S’ha avançat gairebé dues setmanes, i això, segons Toni Mingorance, provoca que hi hagi un clima menys favorable, que és principi de mes i que per tant la gent no té les mateixes ganes de celebracions ni de gastar-se tants diners.