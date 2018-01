La reutilització: botigues de segona mà

La botiga de segona mà BuyBack La botiga de segona mà BuyBack Xavier Pujol

Les botigues de segona mà ja són una realitat a Andorra. Aconseguir fer-se un lloc en aquest tipus de mercat no és fàcil. Tot i això, aquest fenomen cada cop està més present al país. Són moltes les persones que tenen algun moble, electrodomèstic o joguina a casa que ja no fan servir o que no els agrada i que, amb el temps, es pregunten què hi poden fer. Una de les solucions és apropar-se fins a aquest tipus de botigues, on s’ofereix al client la possibilitat d’entregar un producte a canvi de diners o d’un altre article, o de comprar allò que necessiti per un preu molt més assequible.

Tot i que Andorra no compta amb gaires botigues de segona mà, les que existeixen avui dia han anat creixent significativament en els últims anys. Un clar exemple d’això és El Troc, una botiga especialitzada en antiguitats i ubicada a Andorra la Vella des de fa 5 anys. El col·leccionisme és el seu fort i a l’aparador es poden trobar exposats des d’un petit adhesiu a un tocadiscs o una joguina de corda de llauna. A El Troc tenen una manera de treballar molt específica: quan el producte arriba, en la majoria dels casos es restaura, és a dir, es neteja, es pinta i es poleix, i posteriorment es prepara per exposar i per vendre a un preu totalment assequible. Però mai hi ha una norma a seguir perquè tot depèn de les característiques del producte que arriba i de la seva qualitat. “És el tipus de botiga ideal per a tota aquella gent que es va quedar enamorada d’una cosa en el seu moment però econòmicament no s’ho podia permetre i ara se n’adonen que tenen una segona oportunitat”, comenta el propietari de El Troc, Josep Serrano.

Al voltant de 40 o 50 persones visiten aquest establiment cada dia i la majoria d’ells acostumen a comprar alguna de les antiguitats que es troben exposades. Però quins són els requisits per poder entregar un producte? “El primer pas és comprovar la valoració d’origen i la valoració actual. A partir d’aquí, o s’acorda que les dues parts es beneficiïn del 50% o es realitza un intercanvi, és a dir, el client deixa un producte però s’emporta un altre”, explica el propietari. Gran part dels compradors són col·leccionistes, principalment espanyols o francesos, tot i que els andorrans també formen part del seu target.

El Troc, però, no és l’única alternativa per realitzar aquest tipus de compres. La botiga d’Escaldes-Engordany, Buy Back, dedicada majoritàriament als productes tecnològics, és una altra opció per evitar que tot allò que no es fa servir quedi oblidat al fons d’un armari. El seu propietari, Rondald Fury, té 12 anys d’experiència en el sector i assegura que en aquest món “tot és relatiu i depèn sempre de les condicions en què es trobi cada producte”. En el cas de Buy Back, tenint en compte que treballen amb articles com ara televisors, videojocs, consoles o ordinadors, els preus són més alts. “Sovint, els videojocs que tenen una antiguitat de més de 30 anys poden pujar fins als 900 euros, més del que podria costar actualment una Play4. Això succeeix perquè quan hi ha poques unitats la gent ho valora molt més”, reconeix Fury. Una altra qüestió important, encara que a priori sembli insignificant, és la presentació del producte. Segons Fury, el desig dels usuaris és que, per exemple, una Nintendo de qualitat “es trobi a la seva caixa original i amb el llibre d’instruccions corresponent. Això pot fer variar el preu dels 60 als 180 euros”, assegura. Pel que fa a les persones interessades a vendre un producte, moltes s’acostumen a trobar en situacions de vulnerabilitat. “Hi ha gent que ve perquè necessita els diners per pagar una factura o fer la compra de la setmana”, diu Fury. Els clients venen de tot arreu. Molts són d’Andorra, tot i que els dies festius els turistes són una part imprescindible del negoci. Espanyols, francesos, russos, anglesos i alemanys també són compradors o venedors de Buy Back.

La llista d’opcions, però, no acaba aquí. Existeix Opportunities, que ofereix accessoris de luxe de segona mà, o Com Nou, amb botigues a Andorra la Vella, la Massana i Ordino, especialitzades en material esportiu. Al cap i a la fi, quan es compra un producte per primer cop, és difícil saber durant quant de temps resultarà útil. És per això que les botigues de segona mà són una bona opció per donar una segona vida a les coses. No són una competència directa per a les grans empreses, però sí un model comercial diferent que, a poc a poc, s’està instaurant a Andorra amb la intenció de quedar-s’hi.



L'última setmana de gener

L’activitat a la botiga Buy Back es comença a notar molt més del que és habitual a partir de l’última setmana de gener, ja que és el moment de l’any on es produeixen la majoria de les devolucions o les entregues de productes. Els clients s’apropen fins a la botiga de segona mà per retornar o per vendre algun regal de Nadal que no els ha acabat de convèncer.

