Any nou, vida nova?

Actualitzada 09/01/2018 a les 11:41

Fer esport, perdre pes, deixar de fumar, estalviar, aprendre idiomes... són objectius que tots ens hem marcat alguna vegada en encetar un nou any. I, si som sincers, també admetrem que la majoria han quedat oblidats el mes de febrer.

La raó? “Tendim a pensar que establint una dia, una data concreta, adquirim més fermesa en la presa de les decisions, però sovint no analitzem més en profunditat si estem realment preparats per dur-les a terme”, explica el psicòleg Enoc Pérez. En aquest sentit, remarca que “necessitem agendar les coses perquè els nostres objectius tinguin més consistència, però amb la data no en tindrem prou per fer aquest canvi”. Per això, Pérez aconsella que primer de tot “el que cal és valorar els elements que necessitem per fer-ho”, perquè “fixar una data està bé, però a més del quan, també necessitem saber el com i, sobretot, el perquè d’aquests nous propòsits”.

En la mateixa línia s’expressa la coach Cristina Segura, qui opina que, si bé “les ganes de canviar les tenim tots, el que costa és mantenir la motivació en un temps prolongat”. El principal problema, al seu entendre, “és que la gent vol anar ràpid, vol obtenir resultats immediats”, quan el que cal –i d’això s’ocupa precisament el coaching– és “assolir aquests objectius amb més serenitat, tot gaudint del procés d’aprenentatge que això suposa”.

Núria Prenafeta, també coach i especialista en teràpies d’hipnosi per deixar de fumar, remarca que “els objectius han de ser realistes i s’han de formular correctament”, però que per sobre de tot “cal saber si volem fer l’esforç per assolir-los, si tenim prou motivació per tirar endavant”. El coach té la funció d’acotar aquests objectius i buscar-ne la part positiva. “Si hi ha d’haver un esforç, aquest ha de ser el màxim d’agradable i motivador possible”, assenyala Prenafeta.

En el cas del propòsit de deixar el tabac, un dels més recurrents, la coach indica que “el primer que cal és estar mentalitzat que el moment escollit és el més indicat per fer el pas”. Així, si a l’entrevista prèvia que manté amb el pacient detecta que hi ha altres factors conflictius, com ara depressió o problemes laborals o amb la parella), Prenafeta desaconsella iniciar el tractament. “El que cal primer de tot és detectar si hi ha alguna cosa que genera estrès, perquè si és així la teràpia no serà efectiva”.

La coach assegura que “cal un context de pau a l’entorn d’aquella persona per assegurar que assolirà els objectius”. Tot i que el sistema de la hipnosi és força eficaç, Prenafeta admet que no és infal·lible, ja que 2 de cada 10 pacients no aconsegueixen deixar l’hàbit de fumar. “En general fan falta quatre sessions, però si a la tercera no hi ha hagut un avenç significatiu cal analitzar quines són les barreres psicològiques que impedeixen l’èxit”, comenta.

Un altre dels objectius que acostumen a encapçalar les llistes de bons propòsits és el de perdre pes. La dietista Marta Pons afirma que “entre els mesos de gener i febrer es concentren un bon nombre de primeres visites”, igual que passa en començar la primavera, amb vista a l’operació biquini. En tot cas “l’èxit del programa dependrà de l’estratègia que se segueix”.

En aquest sentit, “una dieta molt estricta o el que es coneix com a dieta miracle s’abandonarà al cap de poc temps”, afirma Pons, de manera que “el millor és introduir un canvi d’hàbits que no provoqui una ansietat en el pacient”. Aquest canvi progressiu “el que fa és potenciar l’adherència al tractament, perquè resulta més fàcil de portar”, subratlla.

El mateix passa a l’hora de posar-se en forma. “Molta gent es marca objectius que no són reals o són poc assequibles, i el que cal és constància”, explica el director tècnic del gimnàs Urban Pep Pomé. “Molts dels clients nous que arriben amb el canvi d’any es fixen unes fites sense estar ben assessorats i acaben frustrant-se perquè es pensen que en un mes podran solucionar el que no han fet en cinc anys.” Per això “un entrenador els ha d’inculcar l’hàbit de l’esport”, per tal que “anar al gimnàs acabi convertint-se en part integrant de l’agenda setmanal”. Així mateix, Pomé considera que també és important fer activitats dirigides, “on es creen grups d’amics”, i també que el client disposi d’un entrenador personal. “Això crea unes pautes i ajuda a estar motivat”, conclou.



Apps que ens poden ajudar

Existeixen nombroses aplicacions que ens poden ser molt útils a l’hora de complir els propòsits d’any nou.

-QuitNow és una de les més eficients per deixar de fumar.

-Runtastic és una app molt popular per adquirir l’hàbit de fer exercici.

-Diet Point proposa més de 150 plans per perdre pes.

-Monefy és una aplicació d’interfície molt senzilla per controlar les despeses i estalviar.