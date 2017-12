Més enllà de la fisioteràpia

És automàtic. Escoltem la paraula rehabilitació i ens ve al cap el concepte de fisioteràpia.

Error. Tot i estar vinculats, rehabilitació i fisioteràpia no són el mateix. Com tampoc són iguals les eines i els tractaments que fa uns anys s'utilitzaven per recuperar-se d'una lesió amb les que s'empren en l'actualitat.



“La rehabilitació és més global que la fisioteràpia, és un treball amb un equip multidisciplinari”, explica la cap del servei de rehabilitació de l’hospital de Meritxell, Mercè Avellanet. Així, en aquest treball integral del qual parla la doctora hi intervé la fisioteràpia, que s’ocupa de la recuperació física, però també d’altres disciplines, com la logopèdia, la teràpia ocupacional i l’especialitat mèdica de medicina física i rehabilitació.



Avellanet i el seu equip tracten casos de patologies neurològiques, entre les quals preval l’ictus, i també de dolor, ja sigui provocat per lesions traumàtiques o sobreesforç, o crònic. “En l’àmbit hospitalari un 40% dels casos són per patologies neurològiques i en l’àmbit ambulatori són més per dolor degut a una tendi- nitis, lumbàlgia...”, afirma Avellanet.



NOVES TÈCNIQUES

Pel que fa al tractament, varia en funció de cada cas: exercici, reeducació del terra pèlvic, electroteràpia, puncions... Avellanet explica que des de fa un temps, tenint en compte “la importància de la part emocional a l’hora de tractar el dolor i d’acceptar les seqüeles” que ha deixat, per exemple un ictus, s’han incorporat també tècniques com la meditació i el ioga. “Fem grups de relaxació que duren unes 4-5 setmanes”, assenyala. En un futur, a més, la doctora espera poder introduir el mindfulness, l’atenció conscient, “que pot resultar beneficiosa per a la rehabilitació cardíaca”.



Jugar a la Wii, la consola de Nintendo que funciona amb un comandament sense fil i que pot detectar moviments en un pla tridimensional, és una altre dels tractaments novedosos que ofereix l’hospital. Segons Avellanet, és útil en pacients atesos per patologies neurològiques com l’ictus, ja que “la realitat virtual ajuda a la plasticitat del cervell”. A banda d’això, jugant a aquesta consola també es treballa l’equilibri, la marxa i les extremitats superiors. Sens dubte, una manera divertida i motivadora de fer rehabilitació.