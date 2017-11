Aquesta plataforma permet fer més econòmics els viatges llargs

Viatjant amb couchsurfing Couchsurfing posa en valor la qualitat humana i la solidaritat.

Actualitzada 28/11/2017 a les 11:48

Els viatges són, cada dia més, experiències vitals. La massificació i els circuits turístics preestablerts estan perdent pistonada i deixen pas a noves idees i noves maneres de conèixer món, sobretot entre els més joves.

Couchsurfing és una plataforma que va en aquesta direcció. És la xarxa social dels viatges econòmics i ha generat una manera de relacionar-se amb la població local i de viure els viatges. Com el seu nom indica (couch significa sofà en anglès), es tracta d’oferir un sofà o un llit de casa teva per als viatgers que passin per la teva ciutat, i aprofitar sofàs o llits d’altres persones quan visites el seu país.



L’empresa creadora, nascuda el 2004, es defineix com a “potenciadora de l’intercanvi cultural i el respecte mutu” entre viatgers. La comunitat d’usuaris ja supera els 14 milions de membres, i aquests estan repartits en més de 200.000 ciutats. A Andorra hi ha més de 700 persones registrades i és un destí que creix, sobretot en aquesta època de l’any.



La Julia Amadeo és una jove argentina que ha fet parada al Principat després de viatjar per tot Europa fent couchsurfing. Ara, té planejat quedar-se aquí per fer la temporada d’esquí i guanyar diners per poder seguir viatjant. La seva experiència és llarga, porta més de set anys utilitzant aquesta eina per viatjar i conèixer gent. “Hi ha persones que m’he trobat pel camí i amb qui he mantingut la relació. N’hi ha molts que han vingut a casa meva després que jo hi anés, i viceversa”, relata la Julia.

Aquí a Andorra s’ha trobat amb l’Héctor Pérez, músic i mestre, procedent de València i que s’ha establert al Principat. Ell fa servir aquesta plataforma més per a acollir persones a casa seva que no pas per viatjar. A l’Héctor, aquesta iniciativa li agrada especialment per la seva qualitat social, pel fet de conèixer gent, compartir vivències i ajudar els altres. Diu que li agrada més “obrir les portes de casa meva, em permet rebre gent molt maca de tot el món”.



La Julia també explota aquest vessant social, i explica que molts cops s’ha posat en contacte amb usuaris d’aquesta plataforma sense necessitat d’un lloc per dormir, utilitzant-la com a eina per a “conèixer gent local, fer trekking per l’entorn natural i descobrir llocs, costums i gastronomia” dels països que visita.



Un cas paradigmàtic és el d’en Thomas Van der Have, un jove belga que va passar només un dia a Andorra, esperant que un amic el recollís per seguir el seu viatge. En Thomas no va fer nit al principat, però va publicar un anunci al lloc web de couchsurfing demanant ajuda als usuaris andorrans perquè li expliquessin coses per fer, llocs per visitar i on prendre un bon àpat. En Thomas va aprofitar per passejar-se per la capital, descobrir el barri antic i tastar algun dels plats típics. Explica que “fa uns 10 anys que utilitzo couchsurfing i des de llavors visc els viatges d’una altra manera”.



Tots ells coincideixen en remarcar la qualitat humana que s’han trobat en les seves experiències, i posen en valor la solidaritat i la complicitat que es genera entre els qui ofereixen un lloc per dormir i els que el busquen, i esperen seguir voltant el món coneixent la vida de cada indret aprofitant els sofàs dels seus hostes.



No cal tenir por de res

La plataforma Couchsurfing garanteix que els viatges siguin de màxima seguretat tant per als hostes com per als viatgers, fonamentant-ho en els comentaris públics d’altres usuaris, valoracions de les estades i possibles verificacions que atorga la pròpia organització, i que els usuaris es guanyen a través de mèrits, qualificacions d’altres persones i bones experiències acreditades.