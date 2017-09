L'ordre que ens fa feliços

Aprendre a llençar i a ordenar objectes és important

L’entrada a una nova estació és el moment escollit per molts per realitzar el temut canvi d’armari i, de pas, fer neteja. Estaran d’acord, però, que això últim sovint es queda en un propòsit. O no han pronunciat mai frases del tipus: “I si aquesta faldilla la necessito més endavant?”, “aquests pantalons potser me’ls posaré quan tornin a estar de moda”, o “no puc llençar aquesta bossa perquè me la va regalar la meva àvia”? Sempre tenim excuses per no desfer-nos de les coses!



“Ens aferrem als objectes perquè estan emocionalitzats, simbolitzen idees, conceptes, situacions”, assegura el filòsof expert en desenvolupament humà David Murias. Per això, comenta que quan s’acaba la relació amb la parella o es vol deixar de fumar, per exemple, és important desprendre’s de les coses amb què un ho relaciona. D’altra banda, Murias considera que vivim en una societat capitalista que es caracteritza per la necessitat de tenir moltes coses, per l’acumulació.“Amb menys objectes tenim menys necessitats i ens sentim més lliures”, diu. I ens remet a una frase cèlebre que segur que coneixen: “No és més feliç qui té més sinó qui no necessita tant.”



EL MÈTODE KONMARI

Aprendre a desfer-nos de coses i a ordenar de veritat no és fàcil, però és convenient, ja que comporta beneficis. Segons Murias, “netejant l’entorn netegem la nostra ment”. Coincideix així amb la japonesa Marie Kondo, autora del best-seller La màgia de l’ordre, que amb el seu mètode KonMari garanteix un ordre perfecte a casa i també a la nostra vida. El cert és que aquest mètode està triomfant i ja compta amb milions de seguidors a mig món. També al Principat. En què consisteix? Aquests són alguns dels seus principis:



1. Posar-se a fer neteja a primera hora del matí, en un espai tranquil i sense ningú que pugui influir en les nostres decisions. S’ha de fer la purga d’un sol cop.



2. Ordenar per categories i no per ubicacions. Kondo recomana agafar tots els objectes d’una categoria que es tinguin a casa per així veure el seu volum real i aconseguir un millor ordre. Així, per exemple, a l’hora d’organitzar els llibres, s’hauran d’ordenar totes les prestatgeries on n’hi hagi. D’igual manera, convé guardar els objectes del mateix tipus en un sol lloc.



3. Començar a ordenar per la roba. S’aconsella organitzar primer la roba, continuar amb els llibres, papers i objectes diversos, i acabar amb allò de valor sentimental (fotos, records), que resulta més difícil de llençar.



4. Guardar només allò que ens fa feliços, allò que ens produeix alegria. Per saber-ho Kondo afirma que s’han d’agafar els objectes amb la mà.



5. Emmagatzemar la roba en posició vertical, ja que així ocupa menys espai.



6. Evitar els productes d’emmagatzematge (separadors, contenidors...). El millor, diu Kondo, és utilitzar caixes de sabates o calaixos.



Seguint aquests consells Kondo assegura que les persones aconseguiran l’ordre i sentiran felicitat, fins al punt de descobrir què volen fer realment amb la seva vida. El que és clar, però, és que per arribar a aquest estat és inevitable passar abans per l’estrès de remoure armaris i trencar-se el cap triant.



Èxit de vendes al Principat

La màgia de l’ordre, de Marie Kondo, es va publicar el setembre del 2015 i dos anys més tard continua estant entre els llibres més venuts de no ficció al Principat. Així ho corrobora Pamela Méndez, de la llibreria Idees, que assegura que “s’ha venut molt i es continua venent”. I amb ell, encara que en menys quantitat, els altres dos llibres que ha publicat després la guru de l’ordre japonesa.