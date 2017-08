Viatges i mascotes, què fem?

Les residències especialitzades són una opció creixent.

Actualitzada 29/08/2017 a les 10:50

Hola veïns! Marxo uns dies de vacances i no em deixen portar el Pesesín. Necessito la vostra ajuda perquè li doneu de menjar. Només se li n’ha de donar una vegada al dia. Deixo el menjar i un quadre per saber quan ha menjat. Moltes gràcies.” De ben segur que a molts de vostès aquest missatge els resulta familiar, i és que l’enginy de la propietària de Pesesín, que va deixar la nota i el peix al portal de l’edifici on viu, va córrer per les xarxes socials com la pólvora. També la resposta dels veïns, que es van coordinar de meravella per cuidar el Pesesín mentre la noia, de setze anys, gaudia d’un viatge amb els pares.



Certament, quan arriba l’estiu i toca fer les maletes i marxar de vacances, molts propietaris de mascotes es plantegen què fer amb elles, on i amb qui deixar-les (també hi ha, és clar, aquells que no tenen aquest dilema perquè se les emporten d’acompanyant). En la majoria de casos, els amos recorren a familiars i amics, gent de confiança disposada a fer-los el favor. Una altra opció cada vegada més habitual, però, són les residències especialitzades, uns establiments que acostumen a disposar de totes les comoditats perquè les mascotes tinguin una estada agradable mentre els seus amos són fora. Alguns, de fet, podrien considerar-se autèntics hotels cinc estrelles.



Aquí al Principat, fa un parell d’anys va obrir a la Massana Andorra Kennel, una residència per a gossos petits de fins a un màxim de 15 quilos. Ofereix habitacions individuals, un ampli jardí exterior al qual els gossos surten dos cops al dia i on poden jugar, vigilància les 24 hores, i fins i tot un fil musical. “Moltes vegades els posem música relaxant, són estímuls que poden ser bons”, assegura el propietari, Roger Freixenet, que també ressalta que a diferència d’altres residències “no treballem amb gàbies de ferro i el terra, per exemple, és de parquet”.



I els gossos, com s’ho passen? “Al principi alguns s’estranyen una mica i per això recomanem primer deixar-los només una nit perquè s’adaptin”, explica Freixenet. En general, però “no s’estressen, per a ells també és com una mena de vacances”. Segons Freixenet, a més, l’estada genera beneficis psicològics per als cans. “Estar en un entorn diferent a l’habitual els estimula, i aprenen a relacionar-se amb altres gossos i a trencar la dependència amb l’amo, que no és bona”, afirma.



L’estada té un preu de 25 euros + IGI per nit, i la més comuna és la de cap de setmana, però també hi ha propietaris que deixen el seu gos tot un mes. Durant aquest temps no li perden la pista perquè des de la residència els van enviant fotos. “La gent ho agraeix molt”, diu Freixenet.



Una opció barata

Per a aquells reticents a deixar el seu gos en una residència i que no poden o volen fer-ho a casa d’amics o familiars, existeix una tercera alternativa: les aplicacions com Gudog, DogBuddy i DogVacay, una mena d’Airbnb caní. Totes elles posen en contacte gent amant dels animals que s’ofereix a acollir i cuidar cans de forma temporal –i re­mu­ne­ra­da– a propietaris. Una opció casolana i que, a més, acostuma a ser bastant agraïda per a les butxaques.



MENYS ABANDONAMENTS

L’estiu continua sent l’època de l’any en què es produeix un pic d’abandonaments de cans. “La gossera s’omple bastant”, assegura la responsable de projectes de Bomosa, Coral Bonnín. Tot i així, ressalta que “l’evolució és positiva i cada vegada hi ha menys abandonaments”. Les cadellades, els gossos vells i els de mida mitjana o gran, són els cans que més s’abandonen.