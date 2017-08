L'estiu a cel obert

Una època plena d'espectacles astronòmics

Roba d’abric, antimosquits i un bon seient. Això és tot el que és necessari per gaudir del millor cinema a la fresca possible, el que ens brinda el cel les nits d’estiu. I és que aquesta època està plena d’espectacles astronòmics: eclipsis, pluja d’estels i la Via Làctia en tot el seu esplendor.



“L’estiu és una de les èpoques més bones de l’any per a l’observació astronòmica”, assegura Xavier Moli, del parc astronòmic Montsec. L’expert assenyala dos factors a tenir en compte: el bon temps i el fet que el nucli de la Via Làctia, la galàxia formada per uns 200.000 milions d’estrelles a la qual pertany el nostre sistema solar, s’encara cap a nos­altres, l’hemisferi nord. Així, aquests mesos és possible contemplar la Via Làctia com una núvol brillant que travessa el cel de costat a costat.



Dins seu, a més, destaquen les estrelles Vega, Deneb i Altair, les més brillants de les constel·lacions Lira, Cigne i Àguila, respectivament, que formen el que es coneix amb el nom de “triangle d’estiu”.



Per gaudir en detall de la bellesa de la Via Làctia, però, Moli explica que és necessari fer-ho en un lloc on el cel estigui net i no hi hagi contaminació lumínica. Si ens referim al Principat, l’expert diu que “qualsevol vall, zona de muntanya apartada de la capital, és bona”.



Més enllà de l’observació dels paisatges estel·lars de la Via Làctia, l’estiu també permet emocionar-se amb les pluges d’estels. Precisament dissabte dia 12 Moli va participar en una observació a Engolasters de les populars llàgrimes de sant Llorenç o Perseids. Aquesta pluja de meteors, que es produeix quan les restes del cometa Swift-Tuttle col·lideixen a gran velocitat amb l’atmosfera ter­restre, va tenir el seu màxim d’activitat dissabte passat, però “encara serà visible una o dues setmanes després”, segons l’expert.



Aquest mes d’agost també ens ha regalat un eclipsi parcial de Lluna, que es va produir la nit del dilluns dia 7 i que els núvols van impedir que es pogués visualitzar bé, i un eclipsi total de Sol, que tindrà lloc el 22 d’agost vinent. Mal­auradament, però, Moli assenyala que l’ombra de la Lluna s’estendrà per tot el territori dels Estats Units i que “aquí no ho veurem”.



Pel que fa als planetes, l’estiu no és la millor època per observar-ne, tot i que com afirma Moli els dos gegants del sistema solar, Saturn i Júpiter, són visibles entre les deu i les onze de la nit. Els més matinadors, a més, tenen l’oportunitat de veure Venus entre les cinc i les sis de la matinada.



“Cada època de l’any té la seva cosa”, ressalta l’expert del parc astronòmic Montsec. Així, per exemple, la primavera és la millor estació per poder veure planetes, l’hivern per deixar-se captivar per la constel·lació d’Orió i la tardor, “tot i que es veuen menys estrelles, amb el telescopi podem observar cúmuls globulars”, una agrupació d’estrelles velles.