Harry Potter: 20 anys de màgia

El 26 de juny del 1997 sortia a la venda el primer volum de Harry Potter a la Gran Bretanya. Fins a vuit editorials havien rebutjat, prèviament, el llibre de J. K. Rowling, que en canvi es va convertir en un fenomen de vendes immediat. Per a l’edició en català es van haver d’esperar dos anys, però l’èxit va ser el mateix. De fet, el primer llibre de la saga, Harry Potter i la pedra filosofal, és un dels llibres més venuts de la història i es calcula que a nivell mundial se n’han repartit 110 milions de còpies.



Són molts els que han crescut amb el protagonista. I ara que s’han commemorat els 20 anys de la seva publicació recorden aquell moment. La Judit Pedrós té molt present quan li va caure a les mans el llibre. “Tenia 10 o 11 anys i un estiu la meva mare me’l va regalar. A mi m’agradava molt llegir però quan el vaig veure vaig pensar: que avorrit! Perquè no m’agradava la fantasia. Però el vaig començar i el vaig acabar en una tarda”, confessa. La història la va fascinar tant i en va fer tan bona publicitat que fins i tot els seus pares s’hi van enganxar. I més tard el seu germà petit. “No em fa vergonya dir que soc una freaky de Harry Potter”, afirma.



I com a bona fan s’ha llegit tota la saga. Més d’una vegada i en català, francès i anglès (i algun en castellà). Fins i tot ha viatjat a Londres amb el seu germà a veure el parc que hi ha dedicat al món màgic creat per Rowling i després, amb la parella, en un viatge a Los Angeles, van visitar els estudis de Warner Bros on també hi ha una part dedicada al mag. “Ha passat de ser un llibre a ser una història que comparteixes amb molta gent”, destaca.



La Carol Garrido és una altra fan. Ella va arribar al llibre per una amiga que era molt aficionada i la va portar a veure la pel·lícula. “Encara no m’havia llegit el llibre i em va despertar molta curiositat”, explica. Gràcies a la història del Harry diu que “em vaig aficionar molt a la lectura. M’ha enganxat molt més que altres llibres perquè l’univers que crea és tan genial que et transportava a viure-ho”, i no descarta que fins i tot l’hagi ajudat a trobar inspiració en la seva feina com a il·lustradora, ja que “sempre m’ha agradat la màgia i la fantasia”.



Un cas diferent és el de l’Àlex Puig. El fenomen Harry Potter el va enganxar amb 21-22 anys, quan estudiava a la Universitat a Barcelona. “Quan anava en metro em vaig fixar que molta gent llegia aquest llibre. Adults llegint un llibre aparentment juvenil era una cosa que no encaixava”, recorda. Però un dia va decidir regalar-li a la seva parella. “Se’l va llegir en un moment i em va dir que li donés una oportunitat”, comenta. Després del primer capítol ja havia decidit que no li agradava, però la insistència de la seva parella va fer que avancés una mica més “i com ella, de seguida me’l vaig llegir. I després del primer, tots els altres. Va ser una descoberta”.



Però quin és el secret d’aquest èxit? La Judit i l’Àlex coincideixen a apuntar un llenguatge fàcil que no fa feixuga la lectura. L’Àlex, a més, que es dedica a l’escriptura, també destaca la bona construcció dels personatges i per a ell “el millor és l’ambientació. La recreació del món fantàstic és molt coherent”.



Després de la bogeria amb Harry Potter, cap d’ells ha seguit la carrera de l’autora de l’exitós llibre. De fet, l’Àlex diu que es va llegir un dels llibres que va fer després “i no em va agradar gens ni mica”. Amb tot, destaca que el fenomen l’ha fet reflexionar. “M’ha fet pensar com algú del no-res, que no era ningú, ha aconseguit ser de les millors. Per a mi ha estat un “sí, es pot”. Ha estat una reivindicació del gènere perquè ningú apostava per la fantasia, i menys en novel·la juvenil, una reivindicació com a autora en femení, i a més, que ha aconseguit el màxim després de molts anys de fracassos”, apunta. En aquest sentit, Rowling és un referent.



UN FENONEM A LES LLIBRERIES

Anna Riberaygua, de la llibreria La Puça, recorda perfectament l’arribada del llibre al país. Considera que es va viure un fenomen sense precedents i que va marcar una manera de fer que fins llavors no s’havia donat pel que fa al màrqueting. A més, creu que va aconseguir arrossegar lectors més joves del que tocaria pel tipus de llibre.