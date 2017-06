Com afecten els petards als animals?

Som conscients dels perjudicis dels petards per als animals?

Actualitzada 22/06/2017 a les 10:41

Xevi Sunyol

La tradició marca celebrar el solstici d’estiu amb petards i focs artificials. La revetlla de Sant Joan, cada any més popular i amb més seguiment, arriba aquest any un divendres, a les portes del cap de setmana. Per això els venedors de pirotècnia preveuen un nou augment de vendes, en la línia dels últims cinc anys, on les xifres no han parat de créixer.



Els grans triomfadors de les últimes nits de Sant Joan, segons els comerciants, han estat les bombetes (petards sense foc que creen petites explosions per impacte) i els sortidors (petards que juguen amb efectes de llum i color). Tot i això, els trons no es queden enrere.



Aquest any els diferents distribuïdors de petards han anunciat noves incorporacions al mercat. Les innovacions portaran a les botigues petards més potents, amb més efectes de llum i color, i petards que exploten fins i tot sota l’aigua.



La diversió creixent que aporta aquesta festa, però, fa patir una gran població d’animals al Principat. Malgrat que hi ha poques estadístiques per conèixer aquesta realitat en animals salvatges, el patiment i la por en animals domèstics és evident.



Com és natural, cada animal reacciona de forma diferent als estímuls, però segons ha explicat el veterinari Marc Juanati, les explosions “generen en els animals respostes d’ansietat i de por que els porten a actuar per instint, causant situacions de perill tant per a ells com per als humans que els envolten”.



Les revetlles com la de Sant Joan representen un gran estrès per als animals, no només durant la pròpia celebració, sinó que també es pot allargar durant dies o setmanes després, depenent de l’animal.



Segons Marc Juanati, això té lloc per la reacció instintiva dels animals davant la por. Després d’un estímul que els genera aquesta por, molts animals (igual que els passa a algunes persones) estan durant uns quants dies o setmanes amb inseguretat, ansietat i pànic davant de qualsevol estímul sonor que puguin interpretar com un petard. Així, un animal podria seguir el seu instint de fugir o d’atacar algú conduït per la por i per la incertesa.



És per això que veterinaris i autoritats recomanen portar l’animal lligat i assegurat, sobretot el dia de Sant Joan, per evitar danys al propi animal i a tercers. A més, la reacció dels animals vers els petards els pot portar a estar afligits durant un període de temps més llarg. Per això, si aquesta sensació persisteix és important visitar el veterinari per trobar una solució.



Els fàrmacs poden ser una solució puntual el dia de Sant Joan o els dies propers si l’angoixa persisteix. Per arribar a aquest extrem, però, cal consultar un professional per trobar la millor solució. Els animals, en aquest sentit, són com les persones i no tots reaccionen de la mateixa manera als efectes de la medicació. Potser el més important és prevenir abans d’haver de guarir.



PER ALLEUJAR EL PATIMENT

Anticipeu les reaccions preparant llocs a casa on pugui sentir-se còmode. Aïlleu el soroll i camufleu-lo amb TV o ràdio.



LA RUTINA ENS POT AJUDAR

Si seguiu la rutina de sempre l’animal estarà tranquil. Doneu-li menjar com sempre a l’hora de sempre, sense canvis.



SI HEU DE SER FORA DE CASA

Tanqueu totes les sortides a l’exterior i les persianes. Deixeu portes interiors obertes per prevenir l’engabiament.

#5 Marta

(26/06/17 12:01)



#4 Jordi Brau

(26/06/17 11:44)



#3 Sentit Comú

(25/06/17 09:04)



#2 Hachikō

(23/06/17 11:06)



#1 coquelicot

(23/06/17 09:38)