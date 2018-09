"Cada concursant té alguna cosa màgica a treballar"

Itziar Castro, l'actriu catalana coneguda per ser Goya a la sèrie ‘Vis a Vis’ (Antena 3), s’estrena com a professora d’interpretació a ‘OT 2018’ (TVE)

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Com afronta aquesta oportunitat?

Amb moltes ganes però alhora certa por perquè és una responsabilitat. No hem d’oblidar que és un programa de televisió on a part d’entretenir també hem d’ensenyar als joves i ajudar-los a millorar dia rere dia.



Ha exercit alguna vegada de professora d’interpretació?

Professionalment no. He fet masterclass i he estat directora de càsting molts anys. A l’Acadèmia sí que hi havia estat abans, durant la segona edició com a assistent a dues classes a cappella, i com a corista a OT 5 i OT 11.



Com definiria la seva tasca?

Soc molt exigent. M’agrada la gent que es posa les piles des del primer dia, busco molt la veritat, que ho fem tot al 100%, i amb els xavals vaig per aquí perquè no sé fer-ho d’una altra manera.



Hi ha algun concursant que destaqui en interpretació?

Són joves amb molt potencial i diferents als de l’any passat. Cadascun té alguna cosa màgica a treballar. L’equip de càsting ha fet molt bona feina.



‘Los Javis’ li han donat algun consell?

Sí. Que sigui jo mateixa i que ho gaudeixi a tope.



A part d’‘OT’ està treballant en la quarta temporada de ‘Vis a Vis’. Què destacaria?

Els guionistes han aconseguit una cosa que semblava impossible: més acció, més amor, drama, comèdia... Tot. Hem fet coses que encara no s’havien fet. Aquesta temporada ve molt forta. Superarà les expectatives de tothom.



I a partir de demà la podrem veure als cinemes amb la pel·lícula ‘Matar a Dios’.

Faig una pregunta als lectors de 7Dies: si demà sabessin que s’acaba el món i poden salvar dues persones, qui serien? Això és Matar a Dios. Preguntes cabrones, humor punyent. És la comèdia negra amb més premis internacionals enguany i és el primer paper, en més de vint anys, on no es fa cap referència al meu físic, a priori. El personatge el podria fer qualsevol actriu, inclús Julia Roberts, i això ho valoro molt. El públic veurà que no soc només la “gorda” del cinema espanyol.



Què li falta fer professionalment a Itziar Castro?

Tantes coses... Quan era petita volia ser de tot i l’única manera de fer mil coses era sent actriu. Cada projecte t’enriqueix i tinc clar que vull arribar a ser una velleta estupenda com Concha Velasco o Las Chicas de Oro.