"'Cuéntame' sempre serà la meva columna vertebral"

Elena Rivera. L’actriu aragonesa compagina el seu paper protagonista al nou thriller de Telecinco, ‘La Verdad’, i el personatge de Karina a ‘Cuéntame’ (TVE)

Actualitzada 15/06/2018 a les 12:43

Clàudia Campos Troncoso Andorra la Vella

Què ha estat per a vostè interpretar la Paula?

Va ser tot un repte personal, era la primera vegada que protagonitzava una sèrie i això m’ha fet créixer com a actriu.



Ha estat un punt d’inflexió en la seva carrera?

Sense cap mena de dubte, fent de Paula he tingut un pes en la història que abans no tenia, en dos sentits: la sèrie és el meu personatge i interpretar un paper amb dues cares sempre és un repte.



Com compagina interpretar a Paula i a Karina a la vegada?

Realment no tenen res a veure l’una amb l’altra, a més a més, al personatge que reencarno, la Karina, la tinc molt més interioritzada perquè la porto interpretant des que tinc onze anys i ja em surt sola, per això no he tingut cap tipus de problema.



Què significa ‘Cuéntame’ per a vostè?

Cuéntame és la meva columna vertebral. Vaig començar ben petita. En aquell moment m’ho prenia com un hobby, però amb el pas del temps he vist que és una professió. Ha estat la meva escola d’actriu.



Deixarà Karina ‘Cuéntame’, com ho ha fet el personatge de Carlos?

(Riu) Jo em quedo amb la foto que vaig penjar i amb totes les aventures que he viscut. Quan s’avanci la trama ja es descobrirà.



I com porta la fama?

A mi la paraula fama no m’agrada. És un treball seriós i sacrificat en tots els sentits. T’exposes a una vida pública que altres no tenen, però suposo que com des de petita he viscut en aquest ambient ja m’hi he acostumat.



Creu que la tele necessita més dones protagonistes?

Sí, sens dubte si volem avançar en igualtat és necessari. Però jo crec que ja anem fent camí, com per exemple amb personatges com el de la Paula o amb la sèrie que també protagonitzo Servir y proteger.



A què es dedicaria ara, si no hagués entrat a ‘Cuéntame’?

Precisament, ara acabo Magisteri, sempre he volgut ser mestra de nens petits. És una opció si se’m tanquen les portes del món actoral.