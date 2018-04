Patricia Montero. L’actriu i exconcursant de ‘Masterchef Celebrity’ debuta com a presentadora a la segona temporada de ‘Ninja Warrior’ (Antena 3)

Actualitzada 13/04/2018 a les 17:29

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Com descriuria ‘Ninja Warrior’?

Probablement és el programa més exigent de la televisió. Un concurs emocionant, ple d’adrenalina, diversió i talent.



Què el fa diferent d’altres formats televisius?

És entreteniment però fomenta l’esport i exposa històries de superació personal.



Què admira dels participants de ‘Ninja Warrior’?

La concentració, la il·lusió i la força física i mental. Sobretot destacaria les ganes que tenen de passar-ho bé i la companyonia que hi ha entre ells.



Com viu el moment en què és amb els acompanyants mentre el concursant du a terme les proves?

És un moment molt satisfactori i m’emociono molt amb ells. Hi ha casos que m’han arribat al cor. Històries de les quals he après que si lluites pel que vols ho acabes assolint.



‘Ninja Warrior’ és el seu debut com a presentadora. Com afronta aquest nou repte professional?

Amb la mateixa il·lusió amb què ho afronto tot sempre. A Ninja Warrior m’ho he passat bé, he après i he superat molts reptes.



Té alguna anècdota del pas pel programa?

Quan em van oferir presentar-lo no tenia ni idea que acabaria llançant-me al mont Midoriyama en caiguda lliure de més de 20 metres!



És una amant de l’esport. Participaria en un ‘Ninja War­rior de famosos?

Seria un format molt divertit! I tant que m’hi apuntaria!



Actriu, cuinera (va ser concursant de ‘Masterchef Celebrity’) i presentadora. Què destacaria de cada vessant artístic?

Actuar és la meva passió, et dona la possibilitat de crear i posar-te en la pell d’altres persones o personatges. Allò que et dona el directe en un teatre o en un programa de televisió... Sentir com el públic riu o s’emociona amb tu no es pot comparar amb res. La cuina ja forma part de la meva vida. Em relaxa molt i, per sort, ja no tinc la pressió que tenia a Masterchef.



Quins són els seus propers projectes?

El 5 de juny surt a la venda el meu primer llibre: Pon en forma tu Yo interior. És el projecte més personal. Un llibre sobre vida sana, amb rutines, consells de motivació i receptes saludables. Estic desitjant que pugueu llegir-lo.