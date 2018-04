"Soc força més empàtic i tranquil que el Dídac"

Àlex Maruny. L’actor participa a la sèrie de TV3 ‘Benvinguts a la família’, en què interpreta un jove esbojarrat que torna de Nova York per recuperar la xicota

Actualitzada 04/04/2018 a les 20:43

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Com descriuria la sèrie ‘Benvinguts a la família’?

És una sèrie familiar atrevida i amb un humor diferent al que hem vist fins ara a qualsevol televisió pública.



Què li aporta professionalment aquesta experiència?

Benvinguts a la família m’ha permès interpretar un personatge molt còmic, molt lliure i amb molts matissos.



Què destacaria del Dídac, el seu personatge?

És un noi molt impulsiu, no té límits i va completament a la seva. Positivament destacaria el fet que visqui la vida d’una manera tan intensa, això el fa molt entranyable i divertit. Per contra, diria que és zero empàtic amb les persones que l’envolten, tot i que en el fons també és una característica que m’agrada del personatge.



Té alguna similitud amb ell?

La veritat és que no ens assemblem gaire. Em considero una persona força empàtica. També soc força més tranquil. En Dídac, en canvi, va espitat pel món.



Com és treballar amb actors com Melani Olivares o Yolanda Ramos?

És un luxe. Són grans professionals amb trajectòries admirables. El millor que es pot fer quan treballes amb grans actors és saber escoltar el que diuen i observar el que fan. Impregnar-te de la seva experiència.



Parlant d’experiències, quina ha estat la més important per a vostè?

He treballat a cinema i televisió. Em podeu haver vist a El club de los incomprendidos, Promoción fantasma, Polseres vermelles i Barcelona nit d’hivern, entre d'altres, però una experiència que m’ha marcat molt és Framed, una pel·lícula dirigida per Marc Martínez Jordan. Va suposar un gran repte perquè vaig tenir l’oportunitat d’interpretar un boig, un paper molt diferent als que havia fet fins aleshores.



Com se sent treballant de nou a TV3?

Doncs molt bé, la veritat. TV3 fa ficció de molta qualitat i formar-ne part és un privilegi.



En quins projectes el podem veure properament?

Faig una intervenció en una pel·lícula americana titulada The Maze, tot i que encara no té data d’estrena.