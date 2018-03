"Tinc la millor feina del món, llegir i entrevistar"

Anna Guitart. La periodista conversa amb autors internacionals a ‘Tot el temps del món’, el nou programa cultural de la televisió pública catalana.

Acaba d’estrenar ‘Tot el temps del món’. Què destacaria d’aquest nou format?

És un format nou que combina les recomanacions literàries amb una conversa llarga, que té tot el pes. Recuperem el gust per la conversa sense presses i això crec que s’ha de celebrar. No tinc cap guió i la conversa em porta per camins que no m’esperava. Volem que mentre es miri el programa es tingui la sensació que es té tot el temps.



Però la durada és de 30 minuts. Mitja hora de cultura és molt en televisió?

Crec que no. Però tenim molta sort de tenir mitja hora per parlar de llibres. És una aposta de la televisió pública que agraeixo molt perquè la conversa amb l’autor dura uns 25 minuts i això no és habitual. Hi ha gent que ens diu que li agradaria que el programa durés més.



Se sent afortunada de conduir aquest programa?

Sí. Tinc la millor feina del món, llegir i fer entrevistes. Llegir és el que més m’agrada fer i sempre intento descobrir coses noves i compartir-les amb l’espectador. M’encanta quan algú em diu que ha llegit un llibre que li he recomanat.



Paul Auster, Jordi Puntí o Almudena Grandes són alguns dels autors que passaran pel programa. A qui més li agradaria entrevistar?

A tanta gent! M’agradaria entrevistar aviat l’il·lustrador francès Jean-Jacques Sempé. Fa poc he descobert Vivian Gornick, que ve a Barcelona al maig. També vull conversar amb l’autora canadenca Alice Munro, Premi Nobel de Literatura.



També ha treballat com a guionista i a la ràdio, ho troba a faltar?

M’agrada fer tele, però el meu gran amor és la ràdio. Actualment col·laboro al programa Islàndia, d’Albert Om, a RAC1, també al Suplement de Catalunya Ràdio. És una sort perquè així no la trobo tant a faltar.



És prescriptora de llibres, però qui li recomana noves lectures a vostè?

Em refio d’alguns editors que ja em coneixen. Els grans prescriptors són els llibreters i els tenim molt a mà. Per sort, cada dia hi ha més valents que obren llibreries, els hem de fer molt de cas.



De quines aficions gaudeix entre lectura i lectura?

Intento anar al cinema. El que més m’agrada és viatjar. Com amb els llibres, sempre penso: “I ara, quin trio?”