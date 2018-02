"Tenir un programa en directe és un regal"

Macarena Berlín. La periodista presenta des del setembre ‘Saber vivir’, l’espai de salut d’RTVE, en què té l’oportunitat de tractar temes d’interès general.

Actualitzada 16/02/2018 a les 13:46

Quina valoració fa dels primers mesos al capdavant de ‘Saber vivir’?

Molt positiva. Per a mi, tenir un programa en directe de mitja hora cada dia és un regal, no tan sols per l’oportunitat laboral, sinó també per la personal.



Com s’ho fa per arribar a la gent amb temes de salut que poden ser tècnics?

Els temes tenen interès per si mateixos perquè a tots ens preocupa la salut, i cada vegada més. La clau és l’agilitat; tractem molts temes i de forma picada, però intentant tocar-ne el punt fort. Tot i així, sempre recomanem consultar un especialista perquè, és clar, els doctors no poden prescriure des d’una pantalla.



I rep un ‘feedback’ positiu?

El que estem tenint és una bona quota de pantalla. La televisió pública no necessita dades, però és cert que animen i motiven a seguir treballant.



També continua presentant el programa ‘Hablar por hablar’, a la Cadena SER. Com ho compatibilitza?

Sí, des de fa vuit anys tinc la direcció i presentació d’Hablar por hablar. Els puc compaginar, però representa un esforç pel que fa a horaris perquè dormo poc. No obstant això, ho segueixo gaudint molt; el programa de la SER és un format que estimo apassionadament i em té molt motivada.



No va plantejar-se deixar-lo?

Mai. A mi el grup Prisa sempre m’ha donat unes ales molt grans i, en aquest cas, he tingut moltes facilitats per adaptar-me a aquesta nova situació.



Ha anat construint el programa a la seva mida?

No, jo vaig adaptant-me als temps i, de fet, aquest programa és molt contemporani i permet comprovar la temperatura social. Per exemple, abans que existís cap plataforma nosaltres ja sentíem a parlar de desnonaments. Les històries t’arriben i, al final, em sento molt realitzada.



L’últim reconeixement a la seva tasca periodística ha estat un Premi Ameco Press. Com el va rebre?

Especialment aquest m’agrada molt perquè és un reconeixement al treball a favor de la igualtat de gènere, en el qual m’he centrat molt durant els últims anys. Que t’ho reconeguin a fora fa molta il·lusió.