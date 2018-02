Javier Ruiz. Des de fa tres anys, el periodista es troba diàriament en primera línia informativa presentant el programa matinal ‘Las Mañanas de Cuatro’.

Actualitzada 15/02/2018 a les 17:31

Va començar a la ràdio, però des que va fer el salt a la televisió no s’ha mogut del mitjà. Ho troba a faltar?

Trobo molt a faltar la ràdio, però aquesta nostàlgia és moderada perquè Las Mañanas de Cuatro és pura actualitat i directe durant tres hores. És el més semblant que hi ha a la ràdio, però amb imatges.



En el seu moment, què va significar ocupar la cadira del gran Iñaki Gabilondo?

És un dels millors periodistes que conec. Recordo que va ser una responsabilitat molt gran i vaig intentar seguir el seu rigor i honestedat intel·lectual, però mai un mateix estil. No hi ha res pitjor que voler imitar a algú.



Quina és la part més positiva de ser presentador de ‘Las Mañanas de Cuatro’?

En un moment històricament tan intens, el més positiu és tenir una butaca a primera fila en aquesta òpera. Malauradament, però, tot el que succeeix està creant massa divisions i enfrontaments.



Es considera imparcial quan fa la seva feina?

Jo no demano objectivitat, però sí honestedat. Si estic donant una opinió personal, l’expressaré com a tal. El que mai he intentat és enganyar a la gent ni vendre les meves opinions com a fets.



Què suposa haver tingut l’oportunitat de recollir el Premi Ondas?

És un honor pujar a l’escenari per recollir aquest premi. Però jo sóc la cara del treball de moltíssimes persones. Quan tens darrere un equip que és bo, és quan brilles.



Si pogués fer un pas enrere, tornaria a escollir el periodisme?

Ho escolliria sempre, tot sabent les misèries que aquesta feina, sovint, comporta. De fet, no és una feina, sinó una forma de vida. Però, per a mi encara seria molt pitjor no poder estar dins d’aquest món i ser aliè a tot el que succeeix.



De quina forma han afectat les xarxes socials?

Un ciutadà amb una mànega no és un bomber i una persona amb Twitter no és periodista. El periodisme no és només comunicar. És verificar, treballar històries... Les xarxes socials han multiplicat el missatge, però alhora han devaluat la seva validesa.



Sobre el futur. Com el veu?

No sé quant temps seguiré presentant ‘Las Mañanas de cuatro’, però ara mateix estic molt content. Crec que hem fet un format amb certa polèmica i rigor.