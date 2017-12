"He pogut estar en un teatre i per a mi això és l'èxit més gran"

LLorenç González. L’actor català enceta nova etapa amb el seu personatge de Jonás a ‘Velvet Colección’, l’spin-off de la sèrie d’èxit nascuda a Antena 3

Com va rebre la possibilitat de donar continuïtat al seu personatge a la sèrie de Movistar +?

La possibilitat va venir de seguida que es va saber que començava Velvet Colección. Em van oferir la possibilitat i vaig dir que sí.



Tenia ganes de donar continuïtat i veure com evolucionava Jonás Infantes?

Sí, sobretot l’evolució. Jonás acabava Velvet que se n’anava a aprendre de dissenyador a París, i la continuació li permet tornar com a dissenyador. Per un actor és molt atractiu que un mateix personatge evolucioni i no sigui igual que quan va començar.



Li espera un futur d’èxit?

De moment l’èxit li ha vingut perquè sembla que es casarà. És l’èxit de l’amor i professionalment crec que també li esperen grans moments.



Quina ha estat la clau de l’èxit de ‘Velvet’?

És una sèrie que engloba molts públics i l’estètica és fantàstica. A la sèrie tot el que són escenaris, decorats i vestuaris són com un personatge més. Pels ulls entra molt bé. També el fet que sigui una comèdia romàntica i que volgudament és com una mena de conte de fades.



És conegut per la televisió, però també és home de teatre. Amb quina disciplina es queda?

Se’m fa difícil triar. Segurament tinc ADN de teatre perquè és on vaig fer la formació, però de mica en mica va anar arribant la possibilitat de la televisió, i fins i tot cinema. Crec que em quedo amb els dos.



Està fent el monòleg ‘Tocando al frente. Un viaje a Argentina’ als Teatros Luchana. Com va?

L’obra neix d’un viatge que vaig fer el setembre del 2016 i finalment he tingut la possibilitat d’estar en un teatre, i per a mi això ja és l’èxit més gran. Sempre m’agradaria que la sala estigués plena, però és difícil.



Deu portar un segell molt personal.

Sí, de fet faig de mi mateix. En certa manera ha estat una descoberta perquè és la primera vegada que creo alguna cosa.



És més difícil fer d’un mateix o posar-se en la pell d’un altre?

No ho sé. La veritat és que estic molt a gust explicant coses que em van passar i tornant a reviure-les. I com que he decidit quina és la manera de mostrar-me, no em sento excessivament exposat.