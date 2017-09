"La tele és com fer ràdio però amb càmeres davant"

Quim Morales. El presentador de ‘La segona hora’ de Rac 1 compagina la ràdio amb l’espai televisiu ‘Catalunya Directe’, una de les estrenes de 8TV

Actualitzada 19/09/2017 a les 10:49

Com estan anant aquestes primeres setmanes de ‘Catalunya directe’?

Estic molt content perquè és un programa molt complex a nivell televisiu. Implica un equip humà molt gran que ens hem de coordinar, conèixer i fer que rutllin tots els mecanismes perquè un programa de connexions sigui el que ha de ser, molt dinàmic, interessant, entretingut i variat. Crec que en el que portem ja li estem trobant el to i comença a funcionar.



Havia treballat a la televisió com a guionista, però no com a presentador. Content amb el salt?

La veritat és que m’he trobat molt còmode perquè l’equip de seguida ha entès que soc un passerell en qüestió de televisió i m’han ajudat molt. He fet un intensiu de tele des de mitjans d’agost i de mica en mica m’hi vaig trobant molt a gust perquè no deixa de ser com fer ràdio, però amb tres càmeres davant. És un mitjà que també es pot gaudir molt.



Què diferencia el programa d’altres que s’han fet, com l’‘En directe’, a TV3, o ‘España Directo’, a TVE?

Molt dinamisme, donem una cara molt amable, insòlita, divertida i curiosa del nostre país. Si algun cop passa alguna cosa grossa l’haurem de cobrir, però la nostra voluntat és que sigui molt entretingut i divertit. El tret distintiu de Catalunya directe és que sigui un festival de continguts i que passi molt de pressa perquè ens entreté moltíssim.



Amb un programa diari a la ràdio i la tele, ja té temps per fer alguna cosa que no sigui treballar?

(Riu). No em queda gaire temps per res, però treballes amb equips tan bons que t’ho posen molt fàcil i de moment ho estic gaudint molt. Sí que vaig de bòlit, però anar de bòlit així és un gust.



Van per la desena temporada de ‘La segona hora’. Quina és la clau de l’èxit?

Hem estat capaços de transmetre que l’equip humà que fa el programa va més enllà d’una hora de ràdio. S’ho passen molt bé i tenen la sensació d’estar amb una colla d’amics, hi sintonitzo molt amb aquest humor una mica de vegades surrealista, de vegades ximplet.



Hi ha alguna cosa que no ha fet professionalment i que li agradaria provar?

Sempre havia tingut idees de ràdio, però ara havent entrat en el món de la televisió, també em venen moltes idees de tele. En tinc unes quantes.