Patricia Pardo. La periodista torna a la rutina habitual després d’haver estat al capdavant d’‘El programa del Verano’ (Telecinco) juntament amb Joaquín Prat.

Actualitzada 07/09/2017 a les 10:32

És el segon any que ha presentat ‘El programa del Verano’. Com ha anat?

Estic molt contenta, sobretot perquè les dades han acompanyat, i molt a gust amb l’equip, que al final és el mateix que el de El programa de Ana Rosa.



Ara ja torna a estar de col·laboradora d’actualitat, on cobreix molts temes de successos. S’hi implica molt.

Sí, són molt durs de tractar, és impossible no portar-te’ls a casa. Jo ho he passat malament moltíssimes vegades amb temes que hem tractat, sobretot amb el d’Asunta.



Va començar a la TV, però fent informació del cor.

Sí, vaig començar fent pràctiques a Mediapro, en una canal molt petit d’Ono que es deia Todocorazón i que va ser una molt bona plataforma per a mi, em van deixar presentar de seguida. Sempre ho recordo perquè hi ha vegades que la part de crònica social està una mica infamada i crec que amb educació i respecte és igualment meritosa. M’agrada recordar aquella part perquè al final és on vaig néixer.



Va estar molts anys fent de reportera. Millor el carrer o un plató?

A mi m’agrada moltíssim fer directe al carrer. On s’explica la notícia realment és on s’està produint, crec. És veritat que quan hi ha un punt de directe on està succeint alguna cosa m’agrada estar allí, però ara la meva situació personal ha canviat molt perquè soc mare i agraeixo enormement no haver d’estar tot el dia amb una maleta a la mà esperant que t’enviïn a agafar un avió. És molt apassionant però aquesta etapa ja l’he cobert.



Quin és el seu somni professional de futur?

El meu somni és treballar durant tota la meva vida en aquesta professió. Si em diguessis firma aquí i te’l concedim per mi seria poder dedicar-me al que m’agrada, la televisió, fins que em jubili.



L’Ana Rosa Quintana és un referent per a vostè?

Sí, indubtablement, ja ho era abans de treballar amb ella. Per a mi és la millor comunicadora que hi ha Espanya perquè té totes les facetes. Pot ser seria, transmetre informació de tot tipus, i té molts contactes, un bagatge únic. És clar que és el meu referent, però el Joaquín (Prat) també ho és, és un gran comunicador.