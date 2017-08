"A 'Sé lo que hicisteis' li ho dec tot, en realitat"

Paula Prendes. La periodista i actriu està immersa en l’obra teatral ‘La madre que me parió’ i s’ha incorporat com a col·laboradora a ‘Zapeando’, a la Sexta.

Com l’haig de presentar, com a actriu o periodista?

Com a tot, crec. Vaig estudiar periodisme, vaig començar en el món del periodisme i després em vaig passar a la televisió, a l’entreteniment i d’allà a la interpretació. He fet cine, sèries i ara també teatre. I ara torno a la televisió. Així que una mica de tot.



I amb què es queda?

Em costa escollir, és com si et preguntessin a qui estimes més, al teu pare o a la teva mare. El que vols al final és fer treballs dignes, que t’omplin. Mentre pugui faré les dues coses.



Què li aporta cada àmbit?

En el món del periodisme, dels programes, la matèria prima ets tu, no et refugies en cap personatge i has de tirar del teu bon fer, del teu instint i espontaneïtat, i en la interpretació treballes emparada en el rol d’un personatge. El món de la interpretació és un treball més cap endins, i l’altre cap enfora.



Va aconseguir la fama amb ‘Sé lo que hicisteis’. Què representa aquest programa per a vostè?

Em va posar en el mapa a Espanya, em va donar a conèixer no només a la gent que no es dedica a això, sinó a la gent que s’hi dedica i que et posa cara i que et vol per treballar. A més, vaig aprendre moltíssim, vaig conèixer tots els famosos d’Espanya, vaig aprendre a gestionar com era treballar davant les càmeres... Li ho dec tot, en realitat. Estic molt contenta d’haver treballant en aquest programa.



Sis anys més tard ha tornat a la sobretaula de la Sexta fent de col·laboradora a ‘Zapeando’. Deu estar contenta.

Estic feliç, perquè és la mateixa productora, plató, director... Estic amb antics companys com ara Miki Nadal, Pedroche... Amb Frank vaig treballar a la ràdio... Són gent que conec i em sento molt a gust, molt contenta. És un programa molt fresc, molt ràpid i divertit i estic molt contenta d’estar-hi.



I en un futur, què li agrada fer?

Doncs m’agradaria seguir fent un programa diari, i tindria moltes ganes també de tenir un personatge bonic en una sèrie espanyola. Fent un programa diari i una sèrie seria feliç.



Creu que el seu físic li ha obert portes?

Sí, pot obrir portes si tens un físic que t’acompanya però no sols és això. Mantenir-se, tenir constància en aquesta professió, i seguir, no és fà