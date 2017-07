«Tinc una il·lusió extrema pel que faré a l'estiu »

Lluís marquina El director i presentador de ‘Generació digital’ conduirà, amb Montse Tió, ‘Els matins d’estiu’ de TV3, a partir del 24 de juliol.

Actualitzada 18/07/2017 a les 11:35

Com va acabar sent un especialista en temes digitals?

La tecnologia sempre ha estat una afició a la qual li he dedicat moltes hores. A TV3 sempre havia estat fent temes relacionats amb l'oci, i la tecnologia té part d’oci, fins que em va sortir l'oportunitat de formar part de l'equip de Generació digital com a coordinador de continguts. Aquest és el moment en el qual m'especialitzo d’una forma més bèstia.



I de coordinador de continguts va passar a ser director i presentador del programa.

Sí, és el doble repte de presentar i dirigir. Com a director al principi sempre tenia la inquietud de no trobar temes per explicar. Però si alguna cosa té aquest àmbit és que no para de generar temes i subtemes. A més, la tecnologia afecta a tots els àmbits i pots enganxar aquesta temàtica des de molts prismes diferents. Ara la inquietud és pel contrari, per com serem capaços d’encabir tots els temes en els 25 minuts setmanals.



Quin diria que ha estat el canvi tecnològic més important dels darrers anys?

El telèfon intel·ligent. Ens han posat un ordinador molt potent entre les mans que el portem tot el dia i que ha fet que allí on anem tinguem una eina digital per comunicar-nos, per treballar, per gaudir... I el mòbil és una conseqüència directe d’internet que, sense cap mena de dubte, marca un abans i després a la humanitat.



I el canvi que està per venir?

La tecnologia aplicada a la salut és un entorn que ja està començant a fer la revolució i que ens pot oferir molt. Pot agilitzar molts processos i fer arribar la salut a llocs on fins ara és més difícil...



Deixem la tecnologia de banda. Presentarà ‘Els matins d’estiu’.

Sí, poder fer el que faig aquest estiu és un honor, una gran responsabilitat però sobretot tinc una il·lusió extrema. Podré fer una cosa que m’agrada molt, la conducció d’un espai generalista, en directe, on passen moltes coses. Això és espectacular, l’entreteniment i la tele en directe és un entorn que des de petit he somniat.



Per cert, com porta que l’imitin al ‘Polònia’?

Perfecte. Tothom em fa la pregunta amb certa reserva però és una de les millors coses que m’han passat aquesta temporada, que el Polònia dediqui una part del seu valuós temps a imitar-te per mi és un honor. Estic encantat, em ric molt.