Rutina de glutis

Us proposem una rutina per tenir els glutis perfectes, tonificant-los en poques setmanes

si desitges tenir els glutis perfectes existeixen molt bones rutines fora o dins del gimnàs que et poden ajudar. Has d’intentar mantenir l’esquena recta per evitar lesions durant la realització dels exercicis. Amb aquests senzills exercicis podràs tonificar en poques setmanes els glutis. Et proposem una rutina senzilla de 30 minuts.



Realitzar 5 sèries de 25 repeticions (1 minut de recuperació entre cada sèrie).



Estiraments

En acabar qualsevol rutina d’exercicis, és molt important la fase d’estiraments.