Arriben els reis mags

Recorregut de la cavalcada. Amb la seva màgia poderosa, Melcior, Gaspar i Baltasar visitaran Canillo, Encamp, la Massana, Ordino i Sant Julià perquè grans i petits els puguin saludar i lliurar les cartes plenes de desitjos. Però com ja és habitual, la gran cavalcada conjunta d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany serà l’epicentre de la celebració. El recorregut del seguici reial d’enguany començarà a les sis de la tarda a la plaça Príncep Benlloch i continuarà per les avingudes Meritxell, Carlemany, Copríncep de Gaulle, del Pessebre i de les Escoles, i pels carrers del Parnal i del Prat Gran. Es preveu que l’arribada al Palau Reial, instal·lat a la plaça Coprínceps, sigui cap a les vuit del vespre. Ses Majestats els Reis d’Orient hi rebran tots els nens i nenes que vulguin lliurar-los les seves cartes personalment.

La Nit de Reis és una de les festivitats més esperades de l’any i el colofó de les celebracions de Nadal. Tot i la convivència amb altres tradicions associades a aquestes festes, com el Pare Noel o el tió, els Reis d’Orient continuen ocupant un lloc d’honor al calendari nadalenc. Ho demostra el fet que, cada 5 de gener, petits i grans surten al carrer per donar la benvinguda a ses majestats i fer-los arribar les seves cartes i peticions.Com passa en molts altres països, la tradició de la Nit de Reis està fortament arrelada a Andorra. La seva celebració té els orígens en la història de tres monarques savis o mags –els famosos Melcior, Gaspar i Baltasar–, que van seguir un estel per arribar a Betlem i oferir regals al Nen Jesús. Aquesta història, anomenada originalment l’Adoració dels Mags, ha estat transmesa de generació en generació i forma la base del que és la festa actual.“A casa, des de sempre, són els Reis d’Orient de tota la vida els que porten els regals”, comenta Josep Maria Estapé, resident a Andorra la Vella de 46 anys. “Així ho fèiem quan érem nens i ho repetim ara amb els nostres fills”, tot i que, matisa, “en els últims anys també hem celebrat el Pare Noel”.L’opció de repartir els regals entre el 25 de desembre i el 6 de gener és habitual en moltes llars. “Els nostres fills fan Pare Noel i tió amb els avis i Reis amb nosaltres. És una manera que tot quedi més equilibrat entre les dues celebracions”, relata, per la seva banda, Marina Salgado, de 39 anys, resident a la Massana i mare d’un nen i una nena.La mateixa opinió és compartida per Martín da Silva, veí de la capital i pare d’un nen de 10 anys. “Potser els Reis són més propis i tradicionals del país, però tenen l’inconvenient d’arribar quan els nens ja són a punt de tornar a l’escola i no tenen gaire temps per jugar”, reflexiona. Per aquest motiu “a casa vam decidir donar alguns regals la nit de Nadal i la resta el 6 de gener, així almenys tenen més temps per gaudir-los”.“Nosaltres som més de Reis, sense cap dubte”, assenyala, al seu torn, Ariadna Ribes, encampadana de 39 anys i mare de dos nens. “Sempre hem mantingut la tradició de fer cagar el tió el dia de Nadal, però aquell dia només es donen alguns petits detalls. El dia dels regals importants és el de Reis, i als nens els fa molta il·lusió perquè aquesta jornada té molta màgia”, subratlla.Entre les joguines preferides d’aquest any, hi ha un clàssic que ha guanyat un protagonisme indiscutible: la nina Barbie, que ha vist experimentar un important boom gràcies a la pel·lícula homònima estrenada fa tot just uns mesos. “És cert que aquesta és una joguina que mai passa de moda, però aquestes festes ha estat una de les coses que més ens han demanat amb diferència”, assegura Joan Villasevil, gerent del Grup Basar Valira. Al mateix temps, “les nines reborn continuen sent la prioritat de les nenes un any més”, mentre que els infants es decanten més per “aparells com els drons o els vehicles teledirigits”.Pel que fa als no tan nens, Villasevil posa en relleu com hi ha jocs i joguines clàssics que continuen tenint un protagonisme molt significatiu a les cartes als Reis Mags, “com ara trencaclosques i jocs de taula tradicionals, així com maquetes o trens elèctrics”.D’altra banda, un any més el context d’inflació s’està fent notar, no tant en el preu dels productes com en el comportament dels clients. El responsable de Basar Valira afirma que “l’alça de preus està afectant a l’hora de fer les compres nadalenques, i la campanya d’aquest any no està sent tan bona com la dels anteriors”.Una altra font del sector comenta que “aquest 2023 el preu de les joguines s’ha moderat respecte a l’any passat”, quan la crisi de subministraments “va encarir molts productes, especialment els que contenien components electrònics”. Amb tot, coincideix amb Villasevil en que les famílies miren més per la despesa. “Si hi ha un context d’incertesa econòmica, és perfectament lògic que no es gasti en regals tan alegrement com fa uns anys enrera”, apunta, tot i que també destaca que “la joguina és una categoria que, en temps de crisi, resisteix millor que altres tipus de productes. Qui més qui menys, totes les famílies gaudir al màxim de les festes de Nadal”.