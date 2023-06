Preparar-se per a l'estiu

Actualitzada 31/05/2023 a les 18:12

CAL SABER

1.Establir metes realistes: És important tenir expectatives realistes sobre la pèrdua de pes i la forma física, i no fixar-se en objectius irrealitzables en un temps molt curt.



2. Alimentació equilibrada: Cal centrar-se en una alimentació saludable i equilibrada, augmentant el consum de fruita, verdura, proteïnes magres i cereals integrals.



3. Realitzar més activitat física: Farem exercici regularment per ajudar en la pèrdua de pes i tonificar el cos. És important combinar els exercicis aeròbics (com córrer, nedar o bicicleta) i exercicis de força.



4. No oblidar la constància: L’operació biquini no és només per a uns mesos, sinó per a tot l’any. Cal mantenir els bons hàbits alimentaris i d’exercici durant els 12 mesos per estar sempre en forma.

A mesura que s’apropa l’estiu, moltes persones busquen maneres efectives de perdre pes i aconseguir una figura més tonificada per a la temporada de platja. Però, enmig de tota la informació disponible, és important adoptar un enfocament saludable i realista per assolir els objectius.El primer error és intentar aconseguir resultats en poc temps, ja que les dietes i els programes d’entrenament que prometen efectes immediats no tan sols són contraproduents, sinó que sovint tenen efectes per a la salut. Per aquest motiu, és important mantenir un bon estil de vida al llarg dels dotze mesos de l’any”.“Si no et cuides constantment, trobo una bestiesa posar-te a fer exercici o règim quan falta menys d’un mes per a la temporada de platja”, comenta Lucía Ruiz, ordinenca de 35 anys, qui també creu que hi ha “molt de negoci darrere de l’operació biquini. Clíniques d’estètica o centres de nutrició que et prometen fórmules miraculoses que són impossibles. Cal anar molt amb compte amb això”.Carolina Silva, veïna d’Escaldes-Engordany de 42 anys, critica el bombardeig mediàtic i publicitari que hi ha entorn de preparar la figura per a l’estiu. “La televisió i la premsa s’omplen d’anuncis de productes que et prometen reduir almenys dues talles, als aparadors de les farmàcies s’exposa barretes substitutives dels àpats, i a les revistes i xarxes apareixen aquests trucs per dissimular la cel·lulitis i una gran infinitat de consells poc eficaços. Al final, l’únic que s’aconsegueix és que sentis vergonya pel teu cos, quan no hauria de ser així”.“Posar-se a punt per a l’estiu no és una idea desenraonada si ja segueixes una bona pauta d’alimentació i d’exercici, el problema és que molta gent es vol aprimar deu quilos en tres setmanes i això és impossible, a no ser que forcis el cos fins a límits que acabaran perjudicant-te”, opina Daniel Morales, resident a Andorra la Vella de 29 anys. Des del seu punt de vista, no tan sols a les dones se les pressiona perquè llueixin una bona figura a l’estiu. “Els homes també som una mica víctimes de l’operació biquini. Només cal veure com s’omple el gimnàs a mitjan maig”, apunta.Des del punt de vista nutricional, són molts els errors que es cometen a l’hora de perdre pes. “Des de seguir la dieta d’algun conegut que no està adaptada a les nostres necessitats individuals, fins a caure en dietes massa restrictives que acaben provocant-nos molta ansietat i frustració”, explica la dietista i nutricionista Katia Durich. “També és erroni de pensar que en dos mesos podem eliminar els excessos dels deu mesos anteriors. Cal tenir en compte que el que hem guanyat en un any és difícil de perdre en un mes”.Durich posa en relleu que sempre és un bon moment per iniciar un canvi d’hàbits, i que l’època estival és especialment propícia. “Estem més motivats, fa més bo i ens activem més. A més, els productes de temporada com les amanides, la fruita o el gaspatxo es presten a una alimentació saludable”, indica.Amb relació als aliments idonis per perdre pes, l’especialista recomana el consum de vegetals, peix, fruita i aigua, i evitar “els fregits, l’alcohol, els productes processats, els dolços i el sedentarisme”. Així mateix, Durich alerta de les dietes miracle, que són “desequilibrades” perquè es basen “a seguir-les durant un curt període de temps”. En aquest sentit, “si les seguim durant més temps podem experimentar carències nutricionals, ansietat, baix estat d’ànim i tenir un efecte de rebuig en el pes”. Com podem identificar-les? “Generalment són monotemàtiques i es basen en pocs aliments o en dejunis molt llargs”.Amb l’esport passa el mateix que amb l’alimentació. “Un cos tonificat no s’aconsegueix en dos o tres mesos, sinó que ha de ser fruit d’un compromís constant al llarg de tot l’any”, apunta l’entrenador físic Gerard Bargalló, que lamenta que hi ha usuaris que cauen “en programes d’entrenament que són inassumibles i que no donen resultats”.Bargalló insisteix que “començar a fer exercici intensiu sense tenir una base prèvia pot provocar lesions, especialment als genolls, i que desenvolupem tendinitis i altres complicacions”. També és un error habitual “centrar-se només en una part del cos, com les cames o els braços, sense treballar-ho tot de manera equilibrada amb exercici cardiovascular”.