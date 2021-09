Vacances al setembre.

Actualitzada 07/09/2021 a les 13:24

Després de la pausa vacacional de l’agost, el setembre es percep com un mes de nous començaments, de tornar a l’escola, a la feina i a les rutines habituals. Tot i que no per a tothom: alguns privilegiats poden permetre’s el luxe de fer vacances fora de la temporada alta i aprofitar tant les bones temperatures que encara es mantenen durant el tram final de l’estiu com els preus més competitius per visitar grans destinacions.“És un bon moment per fer les maletes. Abans sempre em guardava la majoria de dies de vacances per marxar després de Meritxell”, comenta David Pereda, treballador del sector assegurador. “Des que tinc fills és impossible, no et queda més remei que adaptar-te al calendari escolar”, afegeix.“És cert que el perfil de viatger en aquesta època és molt diferent a l’habitual”, explica Stephi Bastús, responsable de l’agència Andorratours. “Si en ple estiu s’imposa el turisme familiar i les destinacions més o menys properes, el setembre és quan més moviment hi ha per part de persones que no tenen fills i disposen de major flexibilitat laboral. Això permet fer desplaçaments de llarga distància, tot i que arran del coronavirus les tendències han canviat molt”, afirma.“Viatjar al setembre només comporta avantatges, sobretot si sabem triar bé el lloc on anem”, corrobora Francesc Figuera, de Viatges Emocions. “Evites les altes temperatures de ple estiu, et trobes menys massificació si vas a un destí popular i els preus acostumen a ser molt més assequibles”, enumera. Figuera ressalta que “el costum de fer vacances ara és força habitual a Andorra. Cal tenir en compte que el país està molt lligat al turisme i que per tant molta gent pot aprofitar els mesos més fluixos per marxar i gaudir dels seus dies lliures”, puntualitza. “Tenim molts clients que són viatgers habituals de fora de temporada.”“Passats els dos mesos preferits per la majoria de gent per triar les seves vacances, moltes vegades perquè no queda més remei, el setembre és un moment ideal per prendre’s uns dies lliures”, indica la periodista i bloguera de viatges Patricia Rojas. Els beneficis, al seu entendre, van més enllà de la qüestió econòmica. “Per als més aventurers és una opció perfecta: com que menys gent es decanta per marxar ara, és possible planificar el viatge i les vacances en general amb menys temps”. En aquest sentit, “la disponibilitat de l’allotjament i de transport augmenta, per la qual cosa es poden arribar a improvisar les vacances o moure’ns sobre la marxa sense preocupar-nos si trobarem bitllets o lloc on dormir”.Rojas també fa èmfasi en els beneficis psicològics de treballar a l’agost i marxar quan tothom està tornant. “És cert que anar a la feina en ple estiu, mentre molts dels teus companys fan les seves vacances, pot resulta dur, però tot i així té més avantatges que inconvenients”, opina. “En primer lloc, el ritme de treball acostumat és més pausat, gaudeixes de major tranquil·litat a l’oficina, potser tens millor horari laboral amb jornades intensives, i arribar al lloc de feina no es converteix en una odissea d’embussos”, assenyala.I després, les merescudes vacances. “No ens enganyem: resulta reconfortant sortir de la feina de camí cap a les vacances sabent que tothom està en plena síndrome postvacacional. A més, sabem que descansarem molt millor que a l’agost, amb menys estrès i menys aglomeracions.”Si bé és cert que la Covid-19 ha capgirat moltes coses, de mica en mica el sector dels viatges va revifant. Francesc Figuera constata que aquest setembre es reactiven algunes destinacions pròpies d’aquest mes. “Llocs com Dubai, les illes Maldives, Egipte o el Carib tornen a estar força sol·licitats”, afirma. No obstant això, també hi ha qui prefereix destinacions més properes. “Des de les Balears o les Canàries fins a les illes gregues, passant per les grans capitals europees.”Sigui quina sigui l’opció, per a molts és l’hora de desconnectar.