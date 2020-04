Higiene per mantenir allunyat el virus

Actualitzada 03/04/2020 a les 19:28

CAL SABER

RENTAR-SE LA CARA I LES MANS

1. Mans i cara són les parts del cos més exposades, per això cal fer ús de guants i netejar les zones constantment.



OBJECTES I ESPAIS COMUNS

2. Els elements que manipula més d’un membre de la família requereixen una neteja més constant i exhaustiva.



VENTILAR ELS ESPAIS

3. Airejar la casa a través de les finestres és un dels passos bàsics per reduir la concentració de virus.



LA FORMA ADEQUADA

SER GENEROSOS AMB EL SABÓ

El sabó de mans està considerat pels doctors una de les solucions més eficaces per desinfectar. Quina és la forma correcta. El temps que s’hi dedica és clau. Emprar prop de vint segons assegurarà una total desinfecció. I també ho és la quantitat. Els experts asseguren que s’ha de ser generós. Igualment, els antisèptics incolors com l’alcohol són ideals per rentar la zona. No obstant això, un ús prolongat pot ressecar la pell.



La neteja és un dels temes que més han fet parlar des de l’arribada del coronavirus i un dels que més preocupen la població, ja que la principal via de transmissió de la malaltia és l’aèria: “El virus entra per les mucoses” i, per tant, es pot transmetre quan “ens freguem els ulls o ens mosseguem les ungles” després d’haver tocat una superfície contaminada, explica el metge de capçalera Carles Rodríguez, qui assegura que la clau per mantenir una higiene correcta i seguretat davant la Covid-19 es troba en la neteja de la cara i les mans. “Me les rento més de vint vegades al dia, sobretot abans de preparar qualsevol menjar”, afirma la veïna encampadana Laura Martí. No obstant això, l’assiduïtat és igual d’important que la forma en què es realitza “una bona neteja de mans, que passa per invertir-hi de vint a vint-i-cinc segons”, sentencia l’especialista.Una altra de les mesures per extremar la higiene a casa de Martí és concentrar les sortides en una sola persona del nucli familiar, en aquest cas recauen en el seu marit, amb qui ha pactat que sigui ell l’encarregat de les compres mentre duri el confinament per tal de reduir el contacte amb l’exterior i “tenir més controlada l’entrada d’agents exteriors a casa”, afegeix. Un dels grans dubtes que es plantegen se centra en quin és el ritual adequat que cal seguir en arribar a la llar després d’haver visitat el supermercat o haver passejat el gos. “No és el mateix baixar a la farmàcia dos minuts que anar a fer la compra”, apunta el sanitari. Per això, s’han de seguir unes determinades pautes de neteja, específiques per a cada cas, amb l’objectiu d’aconseguir una correcta desinfecció. Per a les sortides exprés, com pot ser baixar les escombraries, el metge indica que amb una neteja bàsica que inclogui un rentat de mans “amb una quantitat de sabó raonable” i una desinfecció del calçat utilitzat és més que suficient. Tot i que allò més important en cada contacte amb l’exterior és “vigilar el que es toca i utilitzar guants per protegir sempre les mans”, aconsella Rodríguez. Si la visita al carrer es prolonga, el sanitari recomana una dedicació més àmplia a la higiene que inclogui la dutxa de la persona i el rentat “immediat” dels objectes que han estat traslladats pel carrer, així com un rentat de la roba que es portava encara que “no cal programar la rentadora a setanta graus”, especifica. “Trec la compra i impregno les bosses que he utilitzar per transportar-la amb una solució casolana de lleixiu i aigua per desinfectar-les”, exposa el canillenc Joan Romero, que també para molta atenció als aliments no empaquetats com són la verdura i la fruita: “Rento cada peça abans d’emmagatzemar-les a la nevera.”L’Andreu Miró ha de treure la seva gossa tres vegades al dia i encara que els animals no contagien la malaltia ha aplicat unes normes més estrictes. “Quan pujo del carrer li netejo les potes amb una tovalloleta impregnada d’alcohol, a més, la banyo un cop a la setmana”, manifesta el veí de la capital.Les zones de la casa on s’acumula més la brutícia són el bany i la cuina pel fet de ser els espais compartits de l’immoble visitats freqüentment per cadascun dels membres de la família. Per mantenir els diferents espais amb certa higiene “cal fregar els objectes tocats per tots, com el marbre o la pica”, recomana Rodríguez. “Hem passat de netejar el terra cada tres o quatre dies a fer-ho tots els matins”, manifesta Maria Gomes. L’Eduard Llopis afirma que “tots els companys de pis ens involucrem en la neteja del lavabo, pensem que d’aquesta forma estem més protegits davant el coronavirus”. El doctor considera que també s’ha de tenir molta cura amb el comandament de la televisió, ja que “passa per totes les mans”. A casa del Mario Moliner desinfectar els poms de la porta s’ha convertit ja en costum. Un altre consell per disminuir el nivell de qualsevol tipus de virus a l’ambient és ventilar: “Obrir les finestres durant tres minuts quan ens aixequem és molt efectiu”, però recorda que “no cal passar-se”, ja que és un inconvenient refrescar “massa” l’habitacle perquè “ens podem constipar”. Tot plegat, Rodríguez conclou que les pautes de neteja que s’han de seguir són les habituals, però que s’ha de ser molt constant i estar atent als objectes amb què es manté contacte per evitar el contagi.