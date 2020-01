Polseres aliades de l'esport

Actualitzada 17/01/2020 a les 18:04

CAL SABER

PER A TOTS ELS GUSTOS

Més de 100.000 resultats per a la cerca “polsera d’activitat” en un dels portals de venda en línia més grans del món. Els dispositius s’adapten a totes les butxaques, es poden trobar polseres des del cèntim fins als 1.500 euros. Aquests últims són capaços de mesurar l’estrès alhora que mostren el calendari, fan càlculs matemàtics o informen del correu, entre d’altres.

CURIOSITATS

1. ELS SENSORS I LA PRECISIÓ

L’acceleròmetre o l’altímetre són dos dels sensors que permeten monitorar l’activitat física de l’usuari. Ofereixen més precisió que els pulsòmetres.



2. UTILITZATS PELS MÉS PETITS

Existeixen dispositius orientats exclusivament per als més menuts. Es diferencien de la resta per la facilitat d’ús i els colors atractius de la interfície.

Marcar i aconseguir objectius en persones diabètiques, amb obesitat o la pressió alta” són les tasques principals que acompleixen les polseres d’activitat, segons el metge esportiu Bernat Escoda. I és que aquests dispositius s’han convertit en l’aliat de milers de persones per controlar no només l’exercici diari que realitzen sinó per saber les pulsacions o les hores de descans. “Em permet ser conscient de quan dormo malament o les vegades que m’aixeco durant la nit que, de vegades, són massa. Arran d’això, m’esforço per millorar la qualitat del descans”, conta la veïna laurediana Virginia Lucas. La immediatesa amb la qual el dispositiu ofereix les dades és allò que va convèncer l’escaldenca Laura Rubio per comprar-se’n una. “Et facilita el registre de tota l’activitat sense cap tipus d’esforç. És molt ràpid de consultar, fins i tot, més que llegir un WhatsApp”.Els sensors són els encarregats d’arreplegar la informació. Els acceleròmetres s’ocupen de contar els passos. Mesuren el moviment gràcies als tres eixos amb què estan dotats. Altres dispositius tenen la capacitat de mesurar l’altitud com el que utilitza el preparador físic Edu Rodríguez: “M’agraden els aparells més complets per obtenir una visió més detallada del meu entrenament”, indica. Encara que no sempre l’usuari busca allò més complet “em vaig decantar per una polsera senzilla perquè practico poc esport d’exterior i quan ho faig m’ho prenc com un hobby”, explica Lucas.I, com sap l’aparell les hores dormides? El cos dona les pistes com la disminució de la freqüència cardíaca, la hipotensió i la relaxació dels muscles. La informació és recaptada per un altre sensor que interpreta els valors. No obstant, segons els experts tecnològics, aquesta és la informació menys fiable que pot oferir el dispositiu.Les calories cremades es coneixen gràcies a la combinació de dades de l’activitat realitzada durant el dia i les introduïdes a l’aplicació amb la qual funciona la polsera.Controlar tota aquesta informació pot afectar l’usuari? “Vaig haver de renunciar a la polsera d’activitat perquè vaig arribar a un punt obsessiu de voler tenir el control de les meves constants vitals les 24 hores del dia i no em beneficiava”, conta l’exusuari Guillem Gabarda, qui fa tres mesos va deixar d’un costat el dispositiu.“La polsera és útil, però en molts casos millor que la recomani un expert com el fisioterapeuta o preparador físic”, assegura Escoda, que creu que un professional ha d’ajudar la persona a interpretar les dades que l’aparell dona. “Imagina que un usuari amb una patologia coronària inestable creu que treballa a unes pulsacions adequades perquè ho indica la polsera, però en realitat no. Pot morir”, afegeix.Com que l’aplicació amb la qual treballa la polsera coneix les característiques físiques de l’usuari (altura o pes), i també d’altres com els objectius que vol acomplir durant la jornada (nombre de passos o ingesta calòrica), és capaç d’alertar la persona quan no acompleix amb els propòsits d’activitat. “No acomplir amb els objectius marcats només m’animava per esforçar-me una mica més l’endemà”, recorda.Rubio intenta superar els 10.000 passos que es fixa com a meta diaria, “és una eina que em motiva per portar una vida més activa”, manifesta. Les polseres d’activitat “són una bona aportació a la salut”, conclou el metge.