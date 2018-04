"Percebre el talent és una qüestió d'intuïció"

Noemí Galera. La responsable de càstings de Gestmusic ha estat directora de l’acadèmia d’Operación Triunfo, que s’ha convertit en tot un fenomen televisiu

Actualitzada 20/03/2018 a les 21:00

Júlia Trullà Andorra la Vella

Què ha significat estar al capdavant de l’acadèmia?

Un regal, tant professionalment com personalment. He gaudit moltíssim. Tot l’equip hem treballat moltes hores, però després ha funcionat i ha valgut la pena.



Els protagonistes, els 16 concursants d’‘Operación Triunfo’. Què li han aportat?

M’han fet reciclar-me musicalment i m’han rejovenit totalment, a banda de l’estima que m’han donat. I amb això em quedo. Amb l’amor i el respecte que ens tenim tots.



‘Operación Triunfo’ ha suposat, potser sense voler-ho, un gran referent per a tota una generació.

Sí, tot i que nosaltres no teníem un pla d’acció fixat. Les coses han sorgit de manera espontània. És veritat, però, que, en el fons, volíem donar la imatge d’una joventut que està molt formada.



Però és una imatge totalment real.

Clar, aquesta és la realitat. Nosaltres no hem forçat res. Són gent que està molt preparada i et reconcilia amb l’ésser humà veure que persones amb 18 anys, que són tan naturals, compten amb aquests valors.



Com ha estat la vida entre quatre parets i com s’ho ha compaginat?

La sort és que tinc una parella amb la qual ho comparteixo tot i ens sabem organitzar. Sabíem que ens esperaven tres mesos intensos, però al cap i a la fi els meus fills estan acostumats. Han crescut amb uns pares que es dediquen a això des de sempre.



S’imaginaven arribar a tenir tant èxit quan van decidir reprendre aquest format?

Jo sabia que funcionaria, però no tant. Tot i això, la repercussió de la primera edició no es repetirà mai més perquè la televisió i les audiències han canviat.



Quina ha estat la clau?

Sense dubte, les xarxes socials. La part digital ha ajudat perquè molta gent no veia les gales i només ho seguia per internet.



Com es valora i es percep el talent?

No és una cosa que es vegi en tres segons. Si fos una equació, seria fàcil fer els càstings. Percebre el talent és una qüestió d’intuïció i alhora d’experiència.