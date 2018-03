"El bufó s'ha de riure dels que manen"

Queco Novell. L’humorista ha interpretat personatges com Maragall, Zapatero o Puigdemont durant 12 anys de sàtira política al programa ‘Polònia’, de TV3

Actualitzada 07/03/2018 a les 20:48

Elisenda Pallarés Andorra la Vella

Tot i que la gent esmorza, dina i sopa amb notícies polítiques, ‘Polònia’ és el programa més vist els dijous. Per què creu que és així?

Crec que és una reacció lògica al que està passant. Ara ha baixat una mica el consum d’informatius i això fa que encara s’esperi amb més ganes el Polònia, penso. Quan arriba la cita amb la sàtira hi ha 700.000 persones pendents, potser és per necessitat terapèutica.



Quin ha estat el programa més difícil de fer?

El de després de l’1 d’octubre. Teníem una ressaca emocional molt gran i no teníem ganes de fer humor. Ara, per sort o per desgràcia, ens hem acostumat a gravar en aquesta anormalitat.



Els gags musicals tenen molt d’èxit. Quins han estat els més divertits de gravar?

En portem més de 200 en aquests 12 anys, són marca de la casa i ens agrada molt cantar-los. Molts han tingut molt d’èxit a les xarxes, com el Mas Style.



Ha interpretat molts personatges. Quin ha gaudit més?

Maragall em va agradar molt perquè era la primera vegada que feia un personatge. M’ho he passat molt bé interpretant l’Oriol Pujol. Zapatero ha estat dels més avorrits.



Trobarà a faltar el personatge de Puigdemont o creu que l’interpretarà?

Depèn del rang que li donin al nou govern. A mi m’agrada molt interpretar-lo, m’agrada la sornegueria que té.



Creu que hi ha un retrocés en la llibertat d’expressió? Els humoristes miren què diuen i de quina manera?

Nosaltres no ens hem callat res i cap de les direccions que ha tingut TV3 ens ha censurat. És evident que és un moment no fàcil per a la creació perquè qualsevol cosa, com una exposició de fotos pixelades, pot ser motiu de polèmica i és molt absurd. Seguim fent gags de la família reial perquè ens sembla que és el que hem de fer. El bufó ha de sortir a la plaça, riure’s dels que manen i que la gent rigui.



Com va ser l’experiència de ser la veu d’ ‘Aeroport?

Va ser una experiència molt interessant. No acabava de veure si era important que jo fes la veu o no, però el Pol Izquierdo em va demanar una veu personalitzada i va ser el programa de l’estiu a TV3.