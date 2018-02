"El gran reconeixement és tenir molta audiència a la televisió"

Sílvia Bel. L’actriu apareix des del setembre en la nova sèrie de sobretaula de Televisió de Catalunya, ‘Com si fos ahir’, que és un reflex de la quotidianitat.

Actualitzada 02/02/2018 a les 19:06

Lara Ribas Andorra la Vella

Què significa gravar una sèrie que s’emet a diari?

A mi m’ha facilitat molt la vida en aquests moments perquè és una feina que està ben remunerada i on em sento molt ben tractada. A més, l’ambient és molt maco.



Abans de començar el rodatge, ho sabia tot seu personatge, la Marta Ramis?

Com que es tracta d’un personatge de llarga durada, mai saps cap on tirarà. Jo vaig descobrint-lo sobre la marxa. Al principi, la directora va donar-nos-en una guia i va explicar-nos-en els trets generals, però després ens anem trobant sorpreses.



Li agrada interpretar-lo?

La Marta em sembla un personatge divertit perquè té una faceta una mica tremenda; és molt individualista, va a la seva i si ha de dir mentides per sortir-se amb la seva, ho fa. Tot i així, també la pots defensar perquè té la seva part d’humanitat.



L’ha sorprès l’evolució?

Jo sabia que acabaria mostrant la seva humanitat. Francament, ho celebro, perquè és malparida i de vegades fa gràcia, però que tingui diverses facetes facilita que la gent s’hi senti identificada i acabi estimant-la.



En algun moment s’ha sentit ‘la dolenta de la pel·lícula’?

Bé, ja es veia que la Marta no era aigua clara, però tampoc m’hauria agradat que fos una santa. No volia semblar tonta i preferia ser una mica recargolada.



I cap on voldria que avancés?

M’agradaria que li passessin moltes coses i que el tele espectador veiés com resol els seus problemes, ja que també es poden plantejar en la vida de qualsevol altra persona.



‘Com si fos ahir’ està a l’altura de ‘La Riera’ o ‘El cor de la ciutat’?

La fórmula tampoc canvia gaire, però clarament aposta per una quotidianitat més accentuada. No és una telenovel·la en el sentit de rebuscada, però sí que té la intenció que succeeixin moltes coses, sobretot d’aquelles coses que afecten la gent normal.



Se sent molt estimada com a actriu a Catalunya?

Sempre he rebut una resposta molt positiva de la gent. Vaig triar aquesta feina perquè m’agrada i soc feliç fent-la. Evidentment que em sento estimada pel públic. I per a mi el gran reconeixement és tenir molta audiència a la televisió i els teatres plens.