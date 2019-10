La competència del 'tax free'

Des de l’inici de l’any fins al 31 d’agost, la hisenda espanyola ha retornat a ciutadans d’Andorra 1,2 milions d’euros en concepte d’IVA per compres fetes al territori veí. Una preocupació afegida per al comerç nacional.

La xifra constata la magnitud del fenomen. I el perquè és una preocupació per als establiments del país, ja que suposa de fugida del client local, que estalviant-se la taxa sobre el el producte (de fins al 21% a l’estat veí del sud) es beneficia d’un preu més econòmic que no el que troba a Andorra. La possibilitat de demanar el retorn de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en tant que residents en un estat de fora de la Unió Europea no és cap novetat, sí que ho són, des de fa alguns mesos, dues condicions associades: s’ha eliminat