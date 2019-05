Saig, tres anys després

El maig del 2016 culminava una reforma que tenia com a objectiu resoldre el bloqueig de les execucions judicials, víctima de la falta de recursos de la Batllia. Naixia el saig i també un debat.

En França i el seu cos d’huissiers de justice és en el que es va emmirallar el Govern per trobar una sortida al problema endèmic en què s’havien convertit les execucions judicials civils i administratives. El que succeïa és que tenir a la mà una sentència favorable no era encara una garantia, després arribava la segona part del procés, la que s’apliqués i que el treballador cobrés la indemnització de l’expatró que li corresponia, el proveïdor els diners d’empresa que no li pagava o el propietari els lloguers que no havia percebut, per citar exemples de conflictes civils que acaben