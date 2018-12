La gestació subrogada genera opinions enfrontades. El que per a uns és explotació de dones vulnerables i l’acte

execrable de comprar un nadó per a d’altres és una manera lícita de complir el desig de ser mare o pare.

S’ha convertit en una opció més per acomplir el desig de tenir un fill per a parelles o persones soles que no el poden concebre de manera natural. Persones que a través d’agències especialitzades contacten amb dones predisposades a ser la gestant del nadó que serà el seu fill. La fórmula del ventre de lloguer –denominació popular però que rebutgen els que la defensen com una alternativa lícita i que no atempta contra ningú si hi ha una regulació seriosa al darrere– és una opció legal i regulada en alguns països i una possibilitat que ha traspassat fronteres perquè alguns