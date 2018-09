Les institucions i les associacions han posat fil a l’agulla per revertir una situació de decreixement de les vendes davant dels canvis d’hàbits dels visitants, la presència d’Internet i la transformació interna del sector.

El comerç no passa pel millor moment. El descens de les vendes dels últims anys ha fet saltar les alarmes dins del sector, que és un dels pilars de l’economia andorrana, i que actualment representa el 14,7% del producte interior brut (PIB). Aquesta delicada situació també es reflecteix en un descens del nombre d’establiments, que de retruc ha comportat una reducció d’assalariats. Conscients d’aquesta situació, des de les institucions i des de les associacions ja han posat fil a l’agulla per revertir la situació, tot i que el sector també ha de fer front a aspectes com ara els canvis