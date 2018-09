Amb la consecució d’un títol inèdit, el MoraBanc Andorra continua fent passos endavant. Des del 2010 ha tingut una important progressió any rere any i ara vol seguir creixent, tot i que primer es marca consolidar tot el que té.

El MoraBanc Andorra ha estat una màquina de creixement constant en la darrera dècada. Des que el 2010 va assolir l’ascens a la LEB plata i van arribar al club Francesc Solana, com a director esportiu, i Joan Peñar­roya, com a nou entrenador, els èxits no han parat de succeir-se. En dos anys, l’equip va pujar a la LEB or i dues temporades després va assolir el que ha estat l’èxit més gran de l’entitat de les dar­reres dues dècades: el retorn a l’ACB. Ara, afronta la cinquena temporada a la millor competició nacional d’Europa, i en tot aquest període,