Vaga a Andorra, un dret per explorar

El funcionariat s’aturarà les pròximes setmanes en un país que gairebé no ha viscut grans mobilitzacions. Sindicats i patronal reflexionen sobre per què regular la vaga ha estat una assignatura pendent.

Els sindicats de l’administració han aprovat començar una vaga d’aquí a 8 dies que s’allargarà, amb aturades puntuals, fins al 19 de març. Volen frenar la reforma de la Funció Pública de Govern, amb la qual diuen que no estan d’acord, “ni amb la forma ni amb el fons”, i que entre d’altres, proposa canviar els triennis per quinquennis. Si no hi ha canvis, serà la primera gran aturada laboral al país des del 1933, quan els treballadors de les Forces Hidroèlectriques d’Andorra (Fhasa), prop d’un miler d’homes vinguts de fora de les Valls i majoritàriament simpatitzants de la Confederació